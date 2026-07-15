FOTO: Ērkšķogu cenu zīme kļūst par sociālo tīklu sensāciju
Viena ar roku rakstīta cenu zīme pie ogu kastītes sociālajos tīklos izraisījusi daudz lielāku uzmanību, nekā tās autore varēja paredzēt. Cilvēkus pārsteigusi gan iespaidīgā ērkšķogu cena – 10 eiro kilogramā –, gan uzrakstā pieļautā pareizrakstības kļūda.
Attēlu sociālajā tīklā “X” publicējusi Velga. Tajā redzama kastīte ar sarkanām ērkšķogām, kurām pievienota cenu zīme ar uzrakstu “ĒrkšČogas” un norādi, ka kilograms ogu maksā 10 eiro.
“Uh, kā šorīt esmu trāpījusi ar vienkāršu bildi no ogu stenda,” par attēla izraisīto uzmanību vēlāk rakstīja Velga.
Fotogrāfija ātri piesaistīja gan latviešu valodas zinātāju, gan dārzkopju un cenu vērotāju uzmanību. Daļa komentētāju vispirms šokējās par cenu, bet tikai pēc tam pamanīja kļūdu ogu nosaukumā.
“Pa priekšu nošokējos par briesmīgo cenu un pēc tam arī par pareizrakstības trūkumu,” rakstīja kāda komentētāja.
Citi situācijai piegāja ar humoru. “Par tādu cenu – no ērkšČiem uz zvaigznēm,” ironizēja Linda, bet Jānis secināja: “Garšīgas čogas, kā izskatās.”
Komentāros izskanēja arī dažādi senāki vai reģionāli ērkšķogu nosaukumi – “krizdoles” un “stiķenes”. Savukārt kāda topošās pirmklasnieces mamma pajokoja, ka viņas bērns ogu nosaukumu, iespējams, uzrakstītu tieši tāpat.
Ne mazāku pārsteigumu raisīja cena. Kāda sociālā tīkla lietotāja, kuras dārzā aug astoņi ērkšķogu krūmi, secināja, ka bagātīgā raža šogad varētu izrādīties īsta peļņas iespēja. Cits komentētājs rakstīja, ka jāiet pārbaudīt savi divi krūmi, jo dārzā, iespējams, slēpjas “zelta ādere”.
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