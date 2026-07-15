Valmieras leģendas un vietējās garšas apvienos īpašā svētku pastaigā
Atzīmējot Valmieras 743. dzimšanas dienu, pašvaldība aicina ikvienu interesentu piedalīties īpašā ekskursijā “7 pieturas Valmierā – no leģendām līdz garšām”, kas notiks ceturtdien, 23. jūlijā. Ekskursijas sākums plkst. 18.00 pie Valmieras novada pašvaldības ēkas Lāčplēša ielā 2, Valmierā.
"Valmieras garša ir stāstu garša. Tā paslēpusies konfektēs, minerālūdens burbulī, tirgus burzmā un Gaujas miglā. Kopā ar ekskursijas gidi Inetu Amoliņu šī būs lieliska iespēja iepazīt, sadzirdēt, sajust un izbaudīt Valmieru caur leģendām, stāstiem un garšām, kā arī izkustēties un atklāt ko jaunu pilsētas garšu pasaulē. Ekskursijā dosimies meklēt septiņas atslēgas, kas atver Valmieras garšu un leģendu lādi! Pastaigas noslēgumā dalībniekus sagaidīs degustācija, kurā būs iespēja iepazīt un nogaršot kādu daļu no vietējo ražotāju piedāvājuma," pauž Valmieras novada pašvaldībā.
Lai ekskursija būtu aizraujošāka, dalībnieki tās sākumā saņems īpašu “Garšu karti”, kurā būs jāatzīmē un jāatbild uz jautājumiem par ekskursijas laikā dzirdēto. Tie, kuri būs karti pareizi aizpildījuši, piedalīsies izlozē ar iespēju laimēt Valmieras novada tūrisma uzņēmēju un mājražotāju labumus.
Ekskursija būs piemērota dažāda vecuma un sagatavotības pakāpes dalībniekiem. Tās garums plānots aptuveni 2 km. Dalībnieki tiek aicināti ģērbties atbilstoši laikapstākļiem, līdzi ņemt labu noskaņojumu un būt gataviem jauniem atklājumiem par Valmieras garšām!
Dalība ekskursijā ir bez maksas. Lai piedalītos, nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās, zvanot pa tālruni 26332213, rakstot uz e-pastu: tic@valmierasnovads.lv vai arī klātienē Valmieras Tūrisma informācijas centrā Bruņinieku ielā 1, Valmierā.