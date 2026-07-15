“Jāpaveic reāli padarāmi darbi”: Kulbergs liek labot valdības rīcības plānu
Valdības definētās prioritātes arvien paliks spēkā esošas, un viss, kas izriet no deklarācijas 52 darbiem, rīcības plānā tiks saglabāts, uzsvēra Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS).
Viņš norādīja, ka, apzinoties vēlēšanu tuvumu un koalīcijas partneru vēlmi realizēt iniciatīvas bez finanšu avota, ir uzdevis Valsts kancelejai salabot valdības rīcības plānu, ņemot vērā finanšu iespējas un laika rāmi. "Valdības rīcības plāns ir jāprecizē, ņemot vērā finanšu ietekmi un tā īstenošanai paredzēto laiku," uzsver Kulbergs.
Premjers atzīmēja, ka šai valdībai, atšķirībā no citām, ir ļoti skaidrs darbības termiņš, kurā jāpaveic reāli padarāmi darbi ar konkrētiem rezultātiem. "Esam vienojušies, ka līdz nākamajai Ministru kabineta sēdei Valsts kanceleja sagatavos atjauninātu valdības rīcības plānu," stāstīja Kulbergs.
Jau ziņots, ka Ministru kabinets (MK) šonedēļ vēl nelēma par Kulberga valdības rīcības plāna apstiprināšanu, jo daļu tajā paredzēto pasākumu esošajā budžetā finansiāli nav iespējams īstenot, pirmdien pēc valdību veidojošo partiju sanāksmes sacīja finanšu ministrs Māris Kučinskis (AS).
Kučinskis informēja, ka plāns nedēļas laikā tiks precizēts, ņemot vērā, ka tam ir ļoti augsta fiskālā ietekme, kas neesot reāla šajā budžetā.
Atliktajā rīkojumā noteikts, ka ministrijām, Valsts kancelejai un Konkurences padomei, plānojot un īstenojot valdības rīcības plānā iekļautos pasākumus, jāievēro attiecīgā gada likumā par valsts budžetu un vidēja termiņa budžeta plānu paredzētais finansējuma apmērs.
Minētajām iestādēm jānodrošina valdības sociālo un sadarbības partneru un nozari pārstāvošo nevalstisko organizāciju iesaiste rīcības plānā iekļauto pasākumu īstenošanā.
Iecerēts, ka Ministru prezidents reizi mēnesī sasauks MK rīcības apspriedes ar ministriem, lai nodrošinātu valdības deklarācijas uzdevumu un prioritāro pasākumu izpildi.
Visām iestādēm atbilstoši to kompetencei katru mēnesi līdz 30. datumam būs elektroniski jāiesniedz Valsts kancelejā pārskats par valdības rīcības plānā iekļauto prioritāro pasākumu īstenošanas progresu, un par to izpildi būs jāziņo ikmēneša MK rīcības apspriedē.
Iestādēm pirmais pārskats par valdības rīcības plānā iekļauto prioritāro pasākumu izpildi jāiesniedz Valsts kancelejā līdz 30. jūlijam. Valdības rīcības plāna izpildes pārskats par visiem tajā ietvertajiem pasākumiem iestādēm jāiesniedz Valsts kancelejā līdz 15. oktobrim.
Pārskatos iestādēm jānorāda aktuālā informācija par to kompetencē esošo pasākumu izpildes gaitu un rezultātiem. Ja pasākums noteiktajā termiņā izpildīts daļēji vai nav izpildīts, jānorāda iemesli, kādēļ pasākums nav izpildīts. Ja pasākuma izpildes termiņš vēl nav iestājies, iestādei jāsniedz informācija par pasākuma izpildes gaitu un veiktajām darbībām pasākuma noteiktā rezultāta sasniegšanai.
Rīkojumā noteikts, ka izskatīšanai MK sēdēs primāri virzāmi valdības rīcības plānā iekļautie pasākumi, kā arī citi pasākumi Kulberga vadītā MK deklarācijas īstenošanai.
Ar rīkojuma projektu paredzēts atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2024. gada 20. janvāra rīkojumu par Evikas Siliņas (JV) vadītās valdības rīcības plānu.
Jau ziņots, ka mēneša laikā pilnībā īstenoti tikai trīs no 61 jaunās valdības prioritārajiem darbiem, žurnālistiem jūlija sākumā pavēstīja Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS). Visās pārējās prioritātēs darbi esot sākti, tostarp virkne uzdevumu esot daļēji izpildīti.
Kulbergs atzina, ka nav apmierināts ar nelielo paveikto darbu skaitu. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka ministrijās ir izveidotas iestrādes pārējo darbu īstenošanai un viena mēneša laikā visus uzdevumus paveikt neesot iespējams.
Ziņots arī, ka jaunā valdība apņēmusies koncentrēties uz darbiem, ko var paveikt 14. Saeimas laikā, partneriem vienojoties par konkrētu prioritāri darāmo darbu sarakstu. Par valdības prioritātēm noteikta valsts drošība, tostarp arī drošas vēlēšanu norises nodrošināšana, cīņa pret korupciju un karteļiem, valsts budžeta stabilitāte un efektīva pārvaldība, Latvijas ekonomikas attīstība un konkurētspēja. Tāpat īpaša uzmanība tiks veltīta aktuālajiem jautājumiem veselības, labklājības, demogrāfijas un citās nozarēs.
Kulbergs iepriekš solīja ministru darbus vērtēt vismaz reizi mēnesī.