Šokējoši kadri Rīgas centrā: apsargs uz ielas cīnās ar vīrieti, kurš vicina nazi; policija atklāj notikušā detaļas. VIDEO
Sociālajos tīklos sabiedrības sašutumu izpelnījies kāds video, kurā fiksēts kāds incidents Rīgas centrā, kas daļēji paralizējis satiksmi un pamatīgi pārbiedējis garāmgājējus. Video kadros redzams, ka pašā dienas vidū netālu no Centrālās stacijas divi vīrieši nolēmuši "noskaidrot attiecības" tieši uz ielas braucamās daļas. Turklāt viens no viņiem vicinājies ar nazi.
Kā redzams vietnē "TikTok" publicētajos kadros, divi vīrieši atrodas uz ceļa braucamās daļas un savstarpēji konfliktē. Garāmbraucošo automašīnu vadītāji ir spiesti strauji bremzēt vai veikt bīstamus manevrus, lai izvairītos no sadursmes. Kā izriet no aculiecinieku komentāriem sociālajos tīklos, viens no konfliktā iesaistītajiem bijis kāda veikala apsargs. Vīrietis, kurš vicinājies ar nazi, iespējams, bija kaut ko nozadzis, tāpēc apsargs viņam meties pakaļ. Konflikā uz brīdi iesaistījusies arī kāda sieviete tumšā apģērbā. Kā noprotams no fiksētajiem kadriem, viņas mēģinājums izšķirt strīdu nav bijis veiksmīgs.
Policija sākusi kriminālprocesu
Lai noskaidrotu visus šī incidenta apstākļus, portāls "Jauns.lv" vērsās Valsts policijā. Kā portālam skaidro Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Gita Gžibovska, otrdien, 14. jūlijā, likumsargi saņēma izsaukumu uz 13. janvāra ielu. Notikuma vietā apsardzes darbinieks bija aizturējis vīrieti, kurš no veikala mēģinājis nozagt alkoholu un pārtikas produktus. Gžibovska apstiprina soctīklos redzamo – aizturēšanas laikā iespējamais vainīgais patiešām agresīvi pretojies apsardzes darbiniekam un piedraudējis ar nazi.
Pēc aizturēšanas agresīvais vīrietis nekavējoties nogādāts Valsts policijā un ievietots īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Saistībā ar notikušo ir uzsākti divi kriminālprocesi: viens pēc Krimināllikuma 180. panta par zādzību nelielā apmērā, savukārt otrs – pēc Krimināllikuma 270. panta par pretošanos varas pārstāvim vai citai valsts amatpersonai.
Pieprasa pastiprinātu policijas klātbūtni
Lai gan ļaundaris ir aizturēts, sociālo tīklu lietotāju vidū uzvirmojusi pamatīga vētra par drošības situāciju Rīgas centrā, īpaši Stacijas laukuma un Rīgas Starptautiskās autoostas apkārtnē, kas jau ilgstoši izpelnījusies bēdīgu slavu ar dažādiem likumpārkāpumiem. "Tie tur tik ilgi ņemas, vai tad neviens videonovērošanas centros šito neredzēja?" sašutumu pauž kāds komentētājs. Citi viņam piebalso, uzsverot, ka posmā no autoostas līdz dzelzceļa stacijai policijai būtu jāpatrulē diennakts režīmā. Daudzi komentētāji pauž nožēlu, ka šādi skati Rīgas ielās kļūst aizvien biežāki, raksturojot redzēto ar vārdiem – "skumji uz to visu skatīties".