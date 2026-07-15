"Pietiek šķiest valsts naudu!" Kulbergs sašutis par praksi maksāt NVO pārstāvjiem vienkārši par sēžu apmeklēšanu
Premjers Andris Kulbergs publiski paudis sašutumu par atklājumu saistībā ar valsts budžeta līdzekļu izlietojumu. Politiķis uzzinājis, ka Valsts kanceleja atsevišķu nevalstisko organizāciju (NVO) pārstāvjiem maksā atlīdzību tikai par faktu, ka viņi apmeklē sēdes, nevis par konkrēta darba vai uzdevuma izpildi. Kulbergs šādu praksi sauc par klaju nodokļu maksātāju naudas šķērdēšanu un pieprasa pilnu tēriņu auditu.
Maksā par klātbūtni
Premjers atklāj, ka piedalījies Ministru kabineta (MK) Memoranda padomes sēdē kopā ar dažādām NVO, tostarp Pilsonisko savienību. Pēc sēdes no Valsts kancelejas saņemtā informācija viņu nepatīkami pārsteigusi – atklājies, ka par katru šādu sēdes apmeklējumu dalībniekiem tiek maksāta atlīdzība.
Esmu informējis, ka pagājušajā nedēļā piedalījos MK Memoranda padomes sēdē ar NVO (nevalstiskajām organizācijām), Pilsonisko savienību un citām organizācijām.— Andris Kulbergs (AS) 🇺🇦🇱🇻 (@AndrisKulbergs) July 14, 2026
Pēc sēdes uzzināju, ka Valsts kanceleja par katru šādu sēdes apmeklējumu dalībniekiem maksā atlīdzību par piedalīšanos… pic.twitter.com/NeEMDlBRzC
"Jā, tieši par piedalīšanos sēdē – nevis par konkrēta darba veikšanu vai valsts uzdevuma izpildi, bet par pašu dalību," uzsver Kulbergs, piebilstot, ka liela daļa šo pašu organizāciju jau tāpat saņem ievērojamu finansējumu gan no valsts budžeta, gan no dažādiem Eiropas Savienības fondiem.
Tas licis Kulbergam uzdot jautājumu, vai šādas apvienības vispār ir korekti dēvēt par nevalstiskām organizācijām. Politiķa ieskatā tās drīzāk būtu jāsauc par valsts organizācijām jeb, faktiski, par valsts aģentūrām. Lai gan premjers atzīst, ka atbalsta NVO, kas noteiktas funkcijas spēj pildīt daudz efektīvāk nekā pati valsts, viņam ir kategoriski nepieņemami, ka nodokļu maksātāju nauda tiek tērēta, maksājot NVO pārstāvjiem vienkārši par sēžu apmeklēšanu.
Ministru prezidents atklāj, ka par šo tēmu viņam izvērtusies asa vārdu apmaiņa arī sarunu festivālā "Lampa". Tur viens no Pilsoniskās savienības pārstāvjiem, Andris Gobiņš, esot mēģinājis viņu pārliecināt, ka maksāt NVO par sēžu apmeklēšanu ir absolūti normāla un pat obligāta prakse. "Mūsu viedokļi pilnībā nesakrita, un Gobiņa kungs bija acīmredzami sašutis," atstāsta Kulbergs.
Pieprasa tēriņu analīzi
Kulbergs uzsver, ka par nevalstisku organizāciju var saukties tikai tāda apvienība, kas ir patiesi neatkarīga – bez finansiālas atkarības no valsts, bez interešu konfliktiem un ar skaidru mērķi aizstāvēt savu biedru intereses.
Kā izcilu piemēru viņš min "Twitterkonvoju" – iniciatīvu, kas bez jebkāda valsts finansējuma spējusi nogādāt Ukrainai vairāk nekā 3000 automašīnu, kā arī aprīkojumu un ziedojumus, turklāt palīdzējusi risināt valstij svarīgus uzdevumus. "Tā nav ne reizi prasījusi naudu ne par dalību sēdēs, ne par savu darbu. Lūk, tā izskatās īsta nevalstiskā organizācija un patiesa pilsoniskā sabiedrība," norāda politiķis.
Lai pieliktu punktu valsts naudas nelietderīgai tērēšanai, Kulbergs ir uzdevis Valsts kancelejai sagatavot pilnu un detalizētu analīzi par visu valsts piešķirto finansējumu nevalstiskajam sektoram. "Pietiek šķiest valsts naudu nelietderīgi!" rezumē premjers.