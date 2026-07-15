Viltus sūtījums no VID un zvans no “bankas”: brīdina par jaunu telefonkrāpnieku shēmu
Jauns.lv redakcija saņēmusi lasītāja vēstuli, kurā aprakstīts iespējams jauns telefonkrāpšanas mēģinājums. Tā laikā zvanītāji uzdodas gan par “Omniva”, gan bankas darbiniekiem un cenšas iegūt personas datus un, iespējams, piekļuvi cilvēka bankas kontam.
Vēstulē stāstīts, ka saņemts zvans no Lietuvas tālruņa numura. Zvanītājs apgalvojis, ka pārstāvot “Omniva” un uzņēmumam esot jāpiegādā kāds Valsts ieņēmumu dienesta sūtījums vai paziņojums.
Īpaši satraucoši bijis tas, ka zvanītāju rīcībā jau bijis sazvanītā cilvēka vārds, uzvārds un dzimšanas datums.
Sarunas laikā lūgts apstiprināt identitāti, nosaucot personas koda otro daļu. Pēc tam solīts, ka piecu minūšu laikā pienākšot īsziņa ar kodiem un informāciju, kas vēlāk būšot jānosauc sūtījuma kurjeram.
Drīz pēc sarunas saņemta īsziņa, kas noformēta kā bankas “Luminor” paziņojums.
“Jūsu konts ir īslaicīgi bloķēts krāpnieku zvana dēļ. Lūdzu, sazinieties ar mūsu drošības nodaļu pa tālruni +371 28863753,” teikts īsziņā.
Piezvanot uz norādīto numuru, klausulē, iespējams, atkal bijusi dzirdama tā paša cilvēka balss. Zvanītājam bijis izteikts akcents, un sarunas laikā paziņots, ka zvans tikšot pārslēgts citam “operatoram”, kurš runājot krievu valodā.
Šajā brīdī saziņa ar zvanītājiem pārtraukta. “Pie šī punkta pārtraucu kontaktu, bet iespējams, ka citi cilvēki varētu turpināt un tādējādi iedot krāpniekiem pieeju saviem bankas kontiem. Būtu labi informēt cilvēkus par šādiem iespējamiem krāpšanas mēģinājumiem,” norādīts Jauns.lv redakcijai nosūtītajā vēstulē.
Aprakstītajā shēmā krāpnieki, iespējams, cenšas radīt steidzamības un satraukuma sajūtu. Vispirms cilvēkam tiek stāstīts par it kā gaidāmu sūtījumu no valsts iestādes, bet pēc tam nosūtīts viltots bankas brīdinājums, mudinot nekavējoties zvanīt uz tajā norādīto numuru.
Iedzīvotāji aicināti telefonsarunās neatklāt personas kodu, internetbankas piekļuves datus, maksājumu karšu informāciju vai īsziņās saņemtos apstiprinājuma kodus. Saņemot aizdomīgu bankas paziņojumu, ar banku jāsazinās, izmantojot tikai tās oficiālajā tīmekļvietnē vai uz maksājumu kartes norādīto tālruņa numuru.
Tāpat nevajadzētu zvanīt uz aizdomīgā īsziņā norādītu numuru vai izmantot tajā pievienotas saites. Jāņem vērā, ka telefonkrāpnieki var viltot zvanītāja numuru un radīt iespaidu, ka zvans vai īsziņa saņemta no uzticamas iestādes vai uzņēmuma.