Pēc 16 gadiem "Bezvests.lv" nolēmusi atbildēt uz vienu no visbiežāk uzdotajiem jautājumiem
Meklēšanas un glābšanas organizācija Bezvests.lv skaidro, kāpēc bezvēsts pazudušu cilvēku meklēšanā neizmanto ekstrasensu, gaišreģu un citu paranormālu spēju piekritēju sniegto informāciju. Organizācijas vadītājs Aleksandrs Faminskis uzsver, ka vairāk nekā 16 gadu laikā šis ir viens no biežāk uzdotajiem jautājumiem.
Pēc viņa teiktā, ikreiz, kad pazūd cilvēks, organizācija saņem ieteikumus vērsties pie ekstrasensiem. "Mēs ļoti labi saprotam izmisumu, ko izjūt pazudušo cilvēku tuvinieki, un nevienu nenosodām par vēlmi atrast kaut mazāko cerību," norāda Faminskis.
Tomēr viņš skaidro, ka Bezvests.lv lēmumus balsta tikai uz pārbaudāmiem faktiem – cilvēka pēdējo zināmo atrašanās vietu, aculiecinieku liecībām, videonovērošanas kameru ierakstiem, apkārtnes analīzi un citu objektīvu informāciju.
Organizācijas vadītājs atklāj, ka darbības sākumā Bezvests.lv gandrīz trīsarpus gadus centās noskaidrot, vai cilvēki, kuri apgalvo, ka viņiem piemīt paranormālas spējas, patiešām var palīdzēt pazudušo meklēšanā. Tika organizētas tikšanās ar ekstrasensiem, pārbaudīta viņu sniegtā informācija un salīdzināta ar reālajiem meklēšanas rezultātiem.
"Visā šajā laikā mēs neguvām nevienu objektīvi pārbaudāmu rezultātu, kas ļautu šādu informāciju izmantot kā praktisku instrumentu meklēšanas darbu organizēšanā," norāda Faminskis.
Lai pārliecinātos par līdzšinējo starptautisko pieredzi, organizācija vērsās arī pie ASV organizācijas "Center for Inquiry Investigations Group" (CFIIG), kas neatkarīgi pārbauda apgalvojumus par paranormālām spējām. CFIIG apstiprināja, ka joprojām piedāvā 500 000 ASV dolāru balvu ikvienam, kurš kontrolētos apstākļos spēs pierādīt paranormālas spējas.
Tomēr organizācijas izpilddirektors Džeimss Anderdouns informējis, ka līdz šim nevienam nav izdevies veiksmīgi izturēt pārbaudes un saņemt balvu.
Bezvests.lv uzsver, ka cilvēkiem ir tiesības uz saviem uzskatiem, taču bezvēsts pazudušu cilvēku meklēšanā katrs lēmums var ietekmēt cilvēka dzīvību, tādēļ organizācija turpinās paļauties tikai uz pārbaudāmiem faktiem un praktiskām meklēšanas metodēm.