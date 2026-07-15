Dodoties pensijā, daudziem Latvijas iedzīvotājiem būs jāpieņem grūts lēmums
Diskusijas par iespēju priekšlaicīgi izņemt pensiju 3. līmeņa uzkrājumus var šķist pievilcīgas īstermiņā, taču ilgtermiņā tās vājinātu vienu no būtiskākajiem instrumentiem, kas palīdz Latvijas iedzīvotājiem nodrošināt sev lielākus ienākumus pensijas vecumā, norāda CBL Asset Management eksperti.
Pēc viņu teiktā, trešais pensiju līmenis kļūst arvien nozīmīgāks finanšu drošības nodrošināšanai vecumdienās, tāpēc jebkuras izmaiņas, kas ļautu uzkrājumus izņemt pirms pensijas vecuma sasniegšanas, jāvērtē ļoti piesardzīgi.
Eksperti atgādina, ka pirmā un otrā pensiju līmeņa uzkrājumi pēc pensionēšanās lielākajai daļai cilvēku nodrošinās vien aptuveni 40–50% no darba laikā saņemtajiem ienākumiem. Daudzos gadījumos ar to nepietiks, lai saglabātu līdzšinējo dzīves līmeni.
"Tiem, kuru uzkrājumi būs nepietiekami, pēc aiziešanas pensijā, iespējams, nāksies izvēlēties starp darba turpināšanu un būtisku ikmēneša izdevumu samazināšanu," uzsver eksperti.
To apliecina arī CBL Asset Management veiktā aptauja. Lai gan vidējā pensija Latvijā ir mazāka par 625 eiro mēnesī, vairāk nekā puse jeb 55% iedzīvotāju uzskata, ka cienīgai dzīvei pensijā būtu nepieciešami vismaz 1500 eiro mēnesī. Tas liecina par ievērojamu plaisu starp sabiedrības gaidām un prognozētajiem ienākumiem vecumdienās.
Finanšu eksperti arī norāda, ka Latvijas iedzīvotāji joprojām nepietiekami izmanto trešo pensiju līmeni. Tajā uzkrājumus veido tikai aptuveni trešdaļa ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, turklāt daudzi to sāk darīt salīdzinoši vēlu.
Pēc ekspertu domām, ja tiktu atļauts priekšlaikus izņemt trešā pensiju līmeņa uzkrājumus, pastāv risks, ka vēl vairāk cilvēku atteiktos no ilgtermiņa uzkrājumu veidošanas pensijai.