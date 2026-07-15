“Mana lielākā vēlēšanās ir palikt kopā ar ģimeni”: divu bērnu tētim Uldim nepieciešama līdzcilvēku palīdzība
Vēl pavisam nesen 44 gadus vecā Ulda ikdienu piepildīja darbs, rūpes par ģimeni un nākotnes plāni. Viņa lielākais prieks vienmēr bijuši abi bērni – 16 gadus vecais dēls un 11 gadus vecā meita. Taču viena ārsta vizīte ģimenes dzīvi pārvērta līdz nepazīšanai. Uldim tika atklāts ceturtās stadijas kuņģa vēzis ar metastāzēm.
Uldis nāk no Līvbērzes, bet jau 19 gadus kopā ar ģimeni dzīvo Rīgā. Viņš ir vīrs un tētis, kurš vēlas būt līdzās saviem bērniem ne tikai šodien, bet arī pēc vairākiem gadiem – redzēt viņus izaugam, atbalstīt svarīgajos dzīves brīžos un sniegt padomu, kad tas būs nepieciešams.
Pēc smagās diagnozes ierasto ikdienu nomainīja cīņa par veselību un dzīvību. Ģimenei nācies pieņemt realitāti, kurā sarunas par darbu un nākotnes iecerēm aizstāj ārstēšanās kursi, izmeklējumi un cerība uz labām ziņām.
Īpaši sāpīga ir apziņa, ka slimība Uldi skārusi laikā, kad bērniem vēl tik ļoti nepieciešama tēta klātbūtne, rūpes un mīlestība.
Šobrīd Uldis saņem ķīmijterapiju. Lai turpinātu ārstēšanos un mēģinātu apturēt slimības progresēšanu, ārstu konsīlijs viņam nozīmējis medikamentu, kas ir iekļauts kompensējamo zāļu sarakstā. Tomēr Ulda gadījumā par šīm zālēm jāmaksā pašam.
Ik pēc trim nedēļām medikamenta iegādei nepieciešami 7824 eiro. Gada laikā ārstēšanas izmaksas var sasniegt 140 832 eiro – summu, kuru ģimene saviem spēkiem nespēj segt.
Uzzinot zāļu cenu, izmisums mijies ar cerību, ka palīdzīgu roku sniegs līdzcilvēki.
“Mana lielākā vēlēšanās ir turpināt būt kopā ar savu ģimeni, redzēt, kā aug mani bērni, būt klātesošam viņu svarīgākajos dzīves mirkļos un dot viņiem to, kas bērniem visvairāk nepieciešams – tēta mīlestību un atbalstu,” saka Uldis.
Viņš atzīst, ka lūgt palīdzību nav viegli, taču šobrīd ikviens ziedojums nozīmē iespēju turpināt ārstēšanos un nezaudēt cerību uz vēl daudziem kopā pavadītiem gadiem. “Jūsu atbalsts dos man iespēju cīnīties ar slimību. No sirds pateicos ikvienam, kurš būs līdzās ar labu vārdu, domām, lūgšanu vai ziedojumu. Katrs atbalsts man un manai ģimenei nozīmē ļoti daudz un dod spēku turpināt šo cīņu,” uzsver Uldis.
Nacionālajā veselības dienestā ir iesniegts pieteikums individuālai kompensācijai 30 000 eiro apmērā, taču atbilde vēl tiek gaidīta. Arī iespējamās kompensācijas gadījumā ģimenei ārstēšanās turpināšanai būs nepieciešama ievērojama līdzcilvēku palīdzība.