“Lādezers”, Goran Gora un Kārlis Kazāks: izziņota Ķemeru svētku programma
Sestdien, 18. jūlijā, Ķemeru vēsturiskajā kūrorta parkā visas dienas garumā norisināsies Ķemeru svētki – būs atvērts plašs amatnieku darinājumu un gardumu tirdziņš, notiks dažādas radošas un izzinošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, Mīlestības saliņā un pie Ķemeru ūdenstorņa muzicēs dziesminieki un mūzikas grupas. Svētku dienas vakarā izskanēs grupas “Lādezers” koncerts, noslēgumā – balle.
Svētku tirdziņš
Plkst. 12.00–19.00 parkā būs atvērts svētku tirdziņš, kurā varēs iegādāties vietējo amatnieku un mājražotāju darinājumus un gardumus. Amatnieki piedāvās no koka darinātas mājlietas, klūgu un skalu pinumus, rokdarbus un tautiskus tērpus, rotaļlietas, dekoratīvus priekšmetus, kosmētiku u.c.
Mājražotāji būs sarūpējuši šīs sezonas ogu, dārzeņu, zaļumu un stādu piedāvājumu, medus, priežu čiekuru un kaņepju produktus, mājas vīnu. Tirdziņā būs nopērkami gaļas kūpinājumi, paipalu olas, pašu cepta maize, piparkūkas un dažādi našķi. Būs atvērtas arī vairākas kafejnīcas.
Radošas un izzinošas aktivitātes
Plkst. 13.00–18.00 ģimenes ar bērniem tiks aicinātas piedalīties radošajās darbnīcās un priecāties putu ballītē, būs arī iespēja doties izjādē ar poniju.
Ķemeru parka alejās varēs apskatīt paplašinātās realitātes izstādi “Pastaigā pa skaisto Jūrmalu” un arī bezmaksas ekskursijā izstaigāt vēsturisko Ķemeru parku. Ekskursiju sākums plkst. 14.00 un 16.00 pie Ķemeru ūdenstorņa, dalību ekskursijā aicināti iepriekš pieteikt, aizpildot pieteikšanās formu.
Svētku dienā apmeklētājus gaidīs arī Imanta Ziedoņa Ķemeru bibliotēkā (Tukuma ielā 20), kur no plkst. 13.00 līdz 16.00 darbosies grāmatu maiņas punkts un Imanta Ziedoņa lasītavā varēs izspēlēt izlaušanās spēli.
Koncerti Mīlestības saliņā un pie Ķemeru ūdenstorņa
Ķemeru parka Mīlestības saliņā no plkst. 13.00 būs atvērta mīlestības vēstuļu darbnīca un muzicēs dziesminieki Raimonda Vazdika un Ilze Grunte, Varis Vētra, Kārlis Kazāks, Goran Gora, Adrians Kukuvass un Adrija Silva Kukuvasa.
Arī pie Ķemeru ūdenstorņa izskanēs daudzveidīga muzikālā programma. Plkst. 13.00, 15.00 un 17.00 uzstāsies grupa “Sunny Groove Dixie”, plkst. 14.00 un 16.00 muzicēs duets “Sax Bomb Duo” – Diāna Pīrāgs un Ivars Bajaruns, bet plkst. 18.00 koncertēs grupa “Midnight Five”.
Plkst. 19.30 uz svētku skatuves pie Ķemeru ūdenstorņa kāps grupa “Lādezers”, bet no plkst. 21.00 līdz 1.00 apmeklētāji aicināti uz balli, kurā spēlēs grupa “Džentlmeņu špagats”.
Pēc svētkiem – papildu autobusa reiss
Lai svētku apmeklētāji pēc Ķemeru svētkiem varētu nokļūt mājās, 19. jūlijā norīkots papildu 4. autobusa reiss maršrutā Ķemeru stacija–Sloka–Dzintaru koncertzāle (maršruts pagarināts), kas kustību no pieturvietas “Ķemeru stacija” uzsāks plkst. 01.01.
Svētku apmeklējums ir bez maksas. Pasākumā tiks fotografēts un filmēts, materiāli tiks izmantoti pasākuma atspoguļošanai un sabiedrības informēšanai.