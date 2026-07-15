“Mums kapacitāte ir nepietiekama”: VAD jauniešus varētu sūtīt sargāt Latvijas robežu
Pieaugot nelegālās migrācijas spiedienam Latvijas–Baltkrievijas robežā, tiek meklēti jauni risinājumi Valsts robežsardzes kapacitātes stiprināšanai. Viens no priekšlikumiem paredz valsts aizsardzības dienesta jauniešus pēc apmācībām iesaistīt dienestā Valsts robežsardzē, vēsta 360TV Ziņas.
Aizsardzības ministrs Raivis Melnis norāda, ka šāda iecere tiek vērtēta, taču līdz tās īstenošanai vēl jāatrisina vairāki jautājumi. "Šis varētu būt viens no risinājumiem, bet ir arī citi, piemēram, palielināt esošo Valsts robežsardzes skaitu. Konceptuāli mēs to atbalstām, bet tur ir daudz jautājumu, kuri jāatrisina," saka ministrs.
Tikmēr robežsardze uzsver, ka papildu resursi nepieciešami jau tagad. Vien jūnijā novērsti vairāk nekā 2300 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas–Baltkrievijas robežu, radot ievērojamu slodzi robežsargiem, kuri sargā gandrīz 173 kilometrus garo robežu.
Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes priekšnieks Valdis Jukšs atzīst, ka esošā kapacitāte nav pietiekama. "Mums kapacitāte ir nepietiekama, lai mēs varētu nosargāt valsts robežu un nepieļaut nevienam migrantam iekļūt valsts iekšienē," viņš saka. Vienlaikus Jukšs uzsver, ka robežsardzei būtiski palīdzētu lielāks Nacionālo bruņoto spēku atbalsts.
Tomēr aizsardzības ministrs norāda, ka papildu karavīru nosūtīšana vai NATO spēku iesaiste robežas apsardzē netiek plānota. "NATO karaspēku robežas aizsardzībai mēs neiesaistīsim. Viņiem ir savi uzdevumi. Tāpēc ar Latvijas bruņotajiem spēkiem nodrošinām atbalstu Valsts robežsardzei, un tā mēs arī turpināsim to darīt, cik būs nepieciešams," uzsver Melnis.
Tikmēr Latvijas grūtības ierobežot nelegālo migrāciju raisījušas bažas arī Lietuvā. Tur izskanējuši priekšlikumi nepieciešamības gadījumā uz laiku atjaunot robežkontroli ar Latviju, lai ierobežotu sekundāro migrāciju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava tuvākajās dienās dosies uz Lietuvu, lai iepazītos ar kaimiņvalsts izmantotajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem robežas apsardzībā.
Kamēr tiek meklēti jauni risinājumi austrumu robežas drošības stiprināšanai, sociālajos tīklos turpina parādīties video, kuros nelegālie migranti publiski demonstrē savu ceļu uz Eiropas Savienību caur Latviju.