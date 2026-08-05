“Apdraudēta valsts, tauta un valoda!”. 15. Saeimas vēlēšanu saraksts Nr. 2 (“Mēs mainām noteikumus”)
Rīgas Jaunā teātra mākslinieciskā vadītāja, režisora Alvja Hermaņa izveidotās partijas “Mēs mainām noteikumus” (MMN), kuras nosaukums izkristalizējies no viņa dibinātās biedrības “Bez partijām” un no partijas “Republika” nosaukuma maiņas, vēlēšanu sarakstos iekļauti vairāki sabiedrībā pazīstami cilvēki, ieskaitot pašu partijas līderi un viņa brāli.
Jauns.lv turpina iepazīstināt ar visiem 15. Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstiem numuru secībā. Otrs stāsts ir par vienu no neparastākajiem jaunajiem politiskajiem spēkiem – “Mēs mainām noteikumus”.
Jāatgādina, ka partiju “Republika” savulaik dibināja 11., 12. un 13. Saeimas deputāts un bijušais ekonomikas, kā arī izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis, kas sākumā pārstāvēja “Saskaņu”. Partijai pievienojās gan no “Saskaņas”, gan KPV LV (tā sauktās Kaimiņa partijas) pārbēgušie deputāti - Evija Papule, Kaspars Ģirģens un Ēriks Pucens. Arī pašreizējā “Hermaņa partijas” sarakstā ir vairāki no citām partijām pārbēgušie politiķi. Par partijas redzamāko seju kļuvis Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs un viens no starptautiski pazīstamākajiem latviešu režisoriem, ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvotais Alvis Hermanis, kurš līdz šim politikā galvenokārt iesaistījās kā publisks komentētājs, bet tagad pirmoreiz kandidē Saeimas vēlēšanās.
No “Republikas” līdz “Mēs mainām noteikumus”
Partijas pirmsākumi meklējami partijā “Republika”, kura vairākus gadus tā arī nespējot nostiprināties Latvijas politikā, tika pārdēvēta par “Mēs mainām noteikumus”, tajā integrējot kustības “Bez partijām” idejas. Galvenais tās vēstījums ir – Latvijas politiskā sistēma esot sevi izsmēlusi un nepieciešamas nevis kosmētiskas pārmaiņas, bet pilnīgi jauni spēles noteikumi.
Atšķirībā no vairuma partiju, kuru uzmanības centrā ir ekonomika vai nodokļi, MMN viens no galvenajiem uzsvariem ir arī vēlēšanu sistēmas reforma. Partijas izstrādātais modelis paredz ieviest Īrijas tipa pārnesamās balss (Single Transferable Vote) sistēmu, kurā vēlētāji balsotu nevis par vienu partijas sarakstu, bet gan sarindotu sev tīkamākos kandidātus neatkarīgi no partiju piederības. Idejas galvenais autors ir programmētājs Jāzeps Baško, kurš uzskata, ka šāda sistēma samazinātu partiju varu pār deputātiem un dotu lielāku ietekmi pašiem vēlētājiem.
Programma – viena no neparastākajām šajās vēlēšanās
Partijas programma sākas ar brīdinājumu par Latvijas demogrāfisko situāciju, apgalvojot, ka apdraudēta ir latviešu tautas, valodas un valsts ilgtermiņa pastāvēšana. Starp galvenajiem priekšlikumiem ir: * ieviest pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu; * sadalīt Latviju mazākos vēlēšanu apgabalos; * samazināt birokrātiju, nosakot vienu konkrētu amatpersonu atbildīgu par katru valsts lēmumu; * ieviest principu – pieņemot vienu jaunu likumu, atcelt vismaz divus vecos; * izstrādāt bezdeficīta valsts budžetu; * samazināt Rīgas domes deputātu skaitu uz pusi; * ieviest īpašu ekonomisko režīmu Latgalē un Alūksnes novadā; * noteikt ļoti stingrus trešo valstu imigrācijas ierobežojumus; * pastiprināt Zemessardzes un armijas iesaisti robežas apsardzībā; * ieviest 10% mikrouzņēmuma nodokli apgrozījumam līdz 50 000 eiro gadā; * atvieglot privātīpašuma izmantošanas ierobežojumus mežos un lauksaimniecības zemēs; * attīstīt medicīnu un veselības industriju kā vienu no Latvijas eksporta nozarēm.
Daļa šo priekšlikumu būtiski atšķiras no citu partiju programmām un rada diskusijas par to praktisko īstenošanu.
Hermanis – kultūras autoritāte, kura kļuvusi par politiķi
Alvis Hermanis ilgstoši bijis viens no spilgtākajiem Latvijas kultūras cilvēkiem, vairākkārt publiski iesaistoties politiskās diskusijās. Pēdējo gadu laikā viņš regulāri kritizējis Latvijas birokrātiju, politisko eliti, migrācijas politiku un Eiropas Savienības liberālo kursu, vienlaikus uzsverot, ka Latvijas galvenais izaicinājums ir demogrāfija un valsts pārvaldes neefektivitāte. Sociālajos tīklos Hermanis vairākkārt rakstījis, ka “Latviju var glābt tikai mainot noteikumus”, kas kļuvis arī par partijas galveno saukli.
Viņa iesaistīšanās politikā izraisījusi diametrāli pretējas reakcijas – vieni viņu uzskata par intelektuāli, kurš gatavs satricināt stagnējošo politisko sistēmu, bet citi pārmet populismu un pārmērīgi kategorisku retoriku.
Kandidāti – daudz sabiedrībā zināmu cilvēku
Partijas kandidātu sarakstos atrodami gan uzņēmēji un juristi, gan bijušie politiķi, kultūras darbinieki un akadēmiskās vides pārstāvji.
Rīgas saraksta līderis ir programmētājs un partijas vēlēšanu reformas autors Jāzeps Baško, kurš izstrādājis MMN piedāvāto pārnesamās balss modeli. Aiz viņa seko Alvja Hermaņa brālis, ekonomists un ilggadējs Latvijas Darba devēju konfederācijas nodokļu eksperts Jānis Hermanis. Septītais numurs ir viens no pieredzējušākajiem Latvijas politiķiem, septiņu Saeimu deputāts, kurš divreiz vadījis Saeimas Ārlietu komisiju, ieņēmis īpašu uzdevumu ministra amatu Eiropas Savienības lietās un 1990. gada 4. maijā balsojis par Latvijas neatkarības atjaunošanu Aleksandrs Kiršteins (agrāk bijis gan LNNK, gan Tautas partijas biedrs). 22. numurs piešķirts Mikam Rūdolfam Bondaram.
Vidzemes saraksta līderis ir pats Alvis Hermanis. Piektais - uzņēmējs, mežsaimnieks un bijušais 13. Saeimas deputāts, kurš parlamentā tika ievēlēts no KPV LV saraksta, Māris Možvillo, septītā – bijusī Saeimas deputāte un izglītības jomas speciāliste, kura iepriekš darbojusies “Saskaņā”, Evija Papule. 18. ir Normunds Orleāns, kurš ir ne tikai antīko automobiļu kolekcionārs, bet plašāk zināms pēc publiskajiem paziņojumiem par iespējamiem finanšu pārkāpumiem (aplokšņu algām) “Jaunajā vienotība”, kurus pati partija ir noliegusi. Šie apgalvojumi kļuva par tiesvedību priekšmetu (Normunds Orleāns savulaik vadīja “Vienotības” biroju).
Kurzemes saraksta līderis ir Ēriks Pucens, bijušais Saeimas deputāts un Kuldīgas novada domes deputāts, kurš Covid-19 pandēmijas laikā kļuva plašāk pazīstams ar protestiem pret epidemioloģiskajiem ierobežojumiem, par ko saņēma arī administratīvu sodu.
Latgales saraksta līderis ir mūziķis un producents Ainars Mielavs, kurš pirms 15 gadiem apšaubāmu slavu ieguva ar savu dziedāšanu tā dēvētajos “Uzvaras svētkos” pie Pārdaugavas okupekļa. Otrajā vietā kandidē Janīna Kursīte, bijusī 12. un 13. Saeimas deputāte, kura pašlaik strādā labdarības organizācijā “Caritas Latvija” kā Latgales reģionālā koordinatore. Vēlētājiem jāņem vērā, ka viņa nav saistīta ar pazīstamo literatūrzinātnieci, arī kādreizējo Saeimas deputāti Janīnu Kursīti-Pakuli.
Zemgales saraksta līderis ir Latvijas Kara muzeja vēsturnieks Edvarts Krusts, kurš iepriekš strādājis par vēstures skolotāju. Plašāku rezonansi viņš guva pēc aiziešanas no darba skolā, publiski kritizējot pārejas uz mācībām latviešu valodā īstenošanu, jo mazākumtautību skolās ne pedagogi, ne audzēkņi tā īsti nemaz nemākot ne tikai mācīties, bet arī runāt latviski. Ceturtais numurs sarakstā ir bijušajam Ķekavas novada domes priekšsēdētājam, Latvijas Orientēšanās federācijas prezidentam un tūrisma nozares speciālistam Jurim Žilko. Aiz viņa seko vel viena pazīstama personība – Anta Rugāte. Tagad viņa ir pensionāre, bet savulaik bijusi piecu Saeimas sasaukumu (5.-9.) deputāte (pārstāvējusi gan Latvijas kristīgi demokrātisko pariju, gan Tautas partiju), kādreizējā Latvijas Televīzijas diktore un populārā raidījuma “Latgola” vadītāja.
Pārbūves sludinātāji
“Mēs mainām noteikumus” vairāk nekā citas partijas koncentrējas nevis uz atsevišķu nozaru reformām, bet uz pašas politiskās sistēmas pārbūvi. Partija sevi pozicionē kā alternatīvu līdzšinējai politiskajai elitei un uzsver, ka tās mērķis ir “mainīt noteikumus”, nevis tikai nomainīt politiķus. MMN sola, ka vairs nebūs jābalso taktiski par “mazāko ļaunumu” un sola visu fundamentāli mainīt.
Partijas līdera paziņojumi sociālajos tīklos ir gana kareivīgi, kā tas nesen bija ar atteikšanos piedalīties partiju līderu diskusijā sarunu festivālā “Lampa”: “LTV Ziņu dienests aicināja mani piedalīties īpašā priekšvēlēšanu diskusijā sarunu festivālā LAMPA. Tēma - “Tukša muldēšana jeb kā var nesolīt!”. Viņi tur aicina partiju premjera amata kandidātus. Katram ezītim skaidrs, ka “Lampu” organizē mūsu ideoloģiskie pretinieki un tā pilnīgi noteikti nav politiski neitrāla teritorija. Līdz ar to nevar būt piemērota vieta šādām debatēm.”
Viņu nodarbina arī “absolūta latviešu vienaldzība par mūsu valsts nākotni”: “Vismaz kultūras un tautsaimnieku aprindās, bet domāju tas attiecas uz visiem. Jo gandrīz neviens (ieskaitot kritizētājus un soģus) pats nemaz netaisās iesaistīties un kaut ko darīt lietas labā,” “Valsti var glābt tikai mainot noteikumus. Pa īstam, ne tikai vārdos.”
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10. augustā iepazīstināšanu ar deputātu kandidātu sarakstiem turpināsim ar “Saskaņas centru”.