Zināmas sīkākas ziņas par LDz darbinieku, kurš tika atrasts Daugavā
Operatīvie dienesti 14. jūlijā ap vienpadsmitiem saņēma informāciju, ka pie Dzelzceļa tilta Daugavā pamanīts cilvēka līķis.
Kā norāda raidījums "Degpunktā", vīrieša ķermenis tika atrasts netālu no vietas, kur viņš pēdējo reizi bija redzēts pēc iekrišanas Daugavā. Vīrieša mirstīgās atliekas tika pamanītas ūdenī, un tās, iespējams, pamanīja kāds atpūtnieks vai Dzelzceļa darbinieks, kas tuvumā strādāja.
Glābēji notikuma vietai piekļuva ar laivu un izcēla mirušo krastā otrpus Daugavai. Kā norāda raidījums, vīrietis tika atrasts darba drēbēs un uz viņa apģērba joprojām bija redzama karabīne, kurai bija jākalpo kā drošības stiprinājumam, lai nepieļautu situāciju.
Traģiskais negadījums notika piektdien, 10. jūlijā, dienas pirmajā pusē, kad kāds 54 gadus vecs uzņēmuma AS "Latvijas dzelzceļš" darbinieks iekrita Daugavā. Pēc negadījuma tika uzsākta plaša meklēšanas operācija- Daugavas akvatoriju posmā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam pārmeklēja divas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta laivas un kuteris. Meklēšanā tika izmantots arī eholots. Tomēr pazudušo darbinieku atrast tā arī neizdevās un tās pašas dienas pēcpusdienā meklēšanas darbi tika pārtraukti.
Valsts darba inspekcija ir sākusi pārbaudi, lai noskaidrotu traģēdijas cēloņus, tostarp vērtētu, vai darba vietā tika ievērotas darba aizsardzības prasības. Kā liecina inspekcijas dati, šogad darba vietās dzīvību zaudējuši jau 14 cilvēki, un bojāgājušo skaits turpina pieaugt.