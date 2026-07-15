Daugavpilī bibliotēkā atklāts interaktīvs grāmatu koferis - literatūru var iepazīt arī klausoties
Latgales Centrālajā bibliotēkā Daugavpilī apmeklētājiem pieejams jauns un mūsdienīgs kultūras piedāvājums – interaktīvs grāmatu koferis. Tas apvieno grāmatas, audioierakstus un digitālās tehnoloģijas, ļaujot iepazīt Latvijas un Lietuvas autoru darbus pavisam citādā veidā.
Latgales Centrālās bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas nodaļā, Rīgas ielā 22a, ikviens interesents var izmēģināt interaktīvo grāmatu koferi – inovatīvu un mobilo risinājumu bibliotēkas krājuma popularizēšanai. Jaunais risinājums īpaši izceļ Latvijas un Lietuvas autoru literatūru, vienlaikus veicinot digitālo prasmju un bibliotēku elektronisko katalogu izmantošanu, vēstī Latgales Centrālajā bibliotēkā.
Grāmatu koferis tapis Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.–2027. gadam projekta "Iedrošināt ikvienu: ģimenes digitālo aktivitāšu centru attīstība Latvijā un Lietuvā" ("DigiAll", LL-00201) ietvaros.
Interaktīvā kofera ideja balstīta vēsturiskās tradīcijās. Pirms vairākiem gadsimtiem bibliotekāri pie lasītājiem devās ar grāmatu koferiem, lai veicinātu lasītprasmi un palīdzētu saglabāt valodu. Mūsdienās šī ideja ieguvusi jaunu veidolu – koferī apvienoti kodēti materiāli, audioieraksti un skārienekrāns.
Sākotnēji koferī ievietotas 20 īpašas kartītes ar Latvijas un Lietuvas autoru darbu audiofragmentiem.
Izvēloties kartīti un novietojot to lasītāja zonā, apmeklētāji var noklausīties literārā darba fragmentu, uzzināt vairāk par autoru un noskaidrot, kurā bibliotēkā pieejama attiecīgā grāmata.
Koferī integrētā satura pārvaldības sistēma ļauj bibliotekāriem to regulāri papildināt un pielāgot dažādām auditorijām. Tajā iespējams veidot tematiskas kolekcijas par vietējo kultūras mantojumu, latviešu, lietuviešu un ukraiņu literatūru, vēsturi un citām tēmām.
Lai iedrošinātu izmantot bibliotēku elektroniskos katalogus, skārienekrānā skatāms arī animēts video par Latvijas un Lietuvas bibliotēku katalogiem un to priekšrocībām.
Interaktīvais grāmatu koferis ir viegli pārvietojams, tāpēc to iespējams izmantot ne tikai bibliotēkās, bet arī senioru centros, vietās, kur pulcējas cilvēki ar invaliditāti, sociāli mazaizsargātas personas un imigranti. Tādējādi kultūras saturs kļūst pieejamāks plašākai sabiedrībai, vienlaikus veicinot lasītprasmi, valodas apguvi un sabiedrības integrāciju.
Ikviens interesents aicināts iepazīt interaktīvo grāmatu koferi Latgales Centrālās bibliotēkas Lietotāju apkalpošanas nodaļā Daugavpilī, Rīgas ielā 22a.