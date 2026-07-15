Asins peļķe kāpņu telpā atklāj šausminošu noziegumu pret suni Preiļu novadā
26. jūnija vakarā Valsts policijas darbinieki saņēma ziņojumu, ka kādas mājas kāpņu telpā Preiļu novada Galēnu pagastā redzama asins peļķe.
Ierodoties notikuma vietā, likumsargi nekavējoties veica operatīvos pasākumus, kuru laikā noskaidroja asins peļķes šausminošo iemeslu. Proti, 1964. gadā dzimis vīrietis bija cietsirdīgi izturējies pret suni – iesitis dzīvniekam ar priekšmetu pa galvu un vairākas reizes spēris tam pa ķermeni, kā rezultātā dzīvnieks gāja bojā.
Pēc nežēlīgās slepkavības vīrietis suņa līķi aiznesa uz kādas neapdzīvotas mājas telpām, kur to atstāja. Jānorāda, ka brīdī, kad amatpersonas ieradās notikuma vietā, vīrietis atradās stiprā alkohola reibumā.
Saistībā ar šo noziedzīgo nodarījumu tika uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 230. panta otro daļu, proti, par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku un dzīvnieka spīdzināšana, ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās vai ja ar to radīts būtisks kaitējums, vai par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvnieku, kuras rezultātā tas gājis bojā, vai par dzīvnieka spīdzināšanu, kuras rezultātā tas gājis bojā vai sakropļots.
Par šādu noziedzīgu nodarījumu paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu sugu dzīvnieku turēšanu uz laiku līdz pieciem gadiem.
2026. gada 6. jūlijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas amatpersonas pabeidza izmeklēšanu un kriminālprocesu nosūtīja prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.