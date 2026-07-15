Devās uz Rīgu paballēties, bet mājās nepārnāca: Portugālē pēdējā brīdī pārtver divas no Latvijas aizvilinātas nepilngadīgas meitenes. VIDEO
Portugāles likumsargi Faru lidostā sadarbībā ar Latvijas pārstāvjiem pārtvēruši divas nepilngadīgas meitenes no Latvijas, kuras kopā ar nesen iepazītu vīrieti bez vecāku atļaujas bija pametušas valsti, vēsta raidījums "Bez Tabu".
16 un 17 gadus vecās jaunietes naktī Rīgā iepazinušās ar vīrieti, kurš uzdevies par satura veidotāju un solījis iespēju ceļot un filmēt video kopā ar slavenībām. Pēc iepazīšanās trijotne devusies uz lidostu "Rīga", no kurienes izlidojusi uz Frankfurti, lai vēlāk turpinātu ceļu uz Faru pilsētu Portugāles dienvidos.
Kā raidījumam norādīja vienas jaunietes tēvs, vecāki nebija devuši rakstisku atļauju nepilngadīgo meiteņu izceļošanai no valsts. Uzzinot par meitas atrašanos ārvalstīs, vecāki nekavējoties vērsušies Valsts policijā. Lidmašīnai nosēžoties Portugālē, grupu sagaidīja vietējā policija.
Abas nepilngadīgās ievietotas krīžu centrā, kur tās gaida ierodamies vecākus. Vīrietis sākotnēji tika aizturēts, taču drīz pēc tam atbrīvots. Starptautiskajā lidostā "Rīga" skaidro, ka lidostas drošības dienests nepārbauda pasažieru identitāti, bet gan pievērš uzmanību tikai iekāpšanas kartei. Par pasažieru identitātes un ieceļošanas dokumentu esamību pirms lidojuma pārliecinās aviokompānijas.