Putra uz ugunskura un seni lauku darbi: Ventspilī svinēs Annas dienu
Svētdien, 26. jūlijā no 12.00 - 14.00 Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā (Riņķa ielā 2) notiks Saimnieču diena - Annas diena, kurā aicinām iepazīt lauku sētas darbus un vārīt putru!
Muzeja apmeklētāji varēs izmēģināt dažādus lauku ikdienas darbus un pārbaudīt savas prasmes. Kopā ar muzeja saimniecēm varēs izmēģināt:
• ūdens smelšanu no Zvejnieka sētas akas;
• ūdens nešanu spaiņos;
• dvieļu mazgāšanu ar veļas dēli;
• graudu malšanu ar roku dzirnavām.
Plkst. 13.00 Piejūras brīvdabas muzeja vadītājs Artūrs Tukišs iejutīsies saimnieka lomā un uz ugunskura gatavos sātīgu putru ar gaļu, stāstot par ēdienu gatavošanas tradīcijām un putras nozīmi latviešu lauku sadzīvē.
Annas diena latviešu tradīcijās izsenis saistīta ar ražas laiku un čaklu saimniekošanu, tādēļ šī būs laba iespēja ģimenēm un ikvienam interesentam iepazīt nedaudzus no lauku darbiem, piedalīties putras vārīšanā un izbaudīt kopā būšanas prieku.
Ieeja ar muzeja ieejas biļetēm – 6 EUR pieaugušajiem, 3 EUR skolēniem.