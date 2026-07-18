Sprādziena draudi Valmierā un Jelgavā, visā Latvijā plosās puķu vandaļi, kāpās kvadricikls “glābj” kravas auto: kriminālā province
Satraucošus mirkļus šonedēļ piedzīvoja gan valmierieši, gan jelgavnieki, kuriem pašvaldība ziņoja par iespējamiem sprādzieniem, ko varētu izraisīt rakšanas darbu laikā uzietie Otrā pasaules kara lādiņi. Savukārt Cēsu novada un Jelgavas pašvaldības ziņo par ziedu zagļiem un apstādījumu postītājiem.
Daugavpils pašvaldības policisti notvēruši “streipuļojošu motorolleri”. Toties Liepājas pašvaldības policija Baltijas jūras kāpu aizsargjoslā pamanīja neierastu situāciju – kvadracikls centās no “slazda” izvilkt smiltīs iestigušu kravas auto, kurš bija nozagts.
Valmierā un Jelgavā atrod kara laika lādiņus
Valmieru un Jelgavu šonedēļ satricināja ziņojumi par sprādzienu draudiem:
* Pirmdien, 13. jūlijā, Valmierā, Graudu ielā, rakšanas darbu laikā tika atrasts sprādzienbīstams Otrā pasaules kara laika lādiņš. Tika informēti iespējamā sprādzienviļņa rādiusā esošo māju iedzīvotāji, kā arī 40 cilvēki evakuēti. Atbildīgie dienesti teritoriju norobežoja un izsauca Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālistus, kuri sprādzienbīstamo priekšmetu transportēja neitralizēšanai.
Pēc tam evakuētie iedzīvotāji varēja atgriezties savās dzīvesvietās, un satiksme Graudu ielas posmā tik atjaunota.
* Inženiertīklu izveides būvdarbi Jelgavā, Bauskas ielā, laikā ceturtdienas pēcpusdienā uz laiku tika pārtraukti pēc tam, kad rakšanas darbu laikā tika atrasts sprādzienbīstams priekšmets. Notikuma vietā nekavējoties ierobežoja satiksmi un gājēju kustību, bet uz notikuma vietu tika izsaukti sapieri. Vēlāk vietvara ziņoja, ka atrastais lādiņš nebija sprādzienbīstams.
Cēsu novada pašvaldība atraktīvi uzrunā puķu zagļus
Latvijas pašvaldības pēdējā laikā ar humoru, bet reizē arī ar nosodījumu ziņo par puķu zagļiem. Tā pagājušajā nedēļā “Kriminālā province” rakstīja, ka Rēzeknes vietvara nāca klajā ar vēstījumu, ka pilsētā atkal ir aktivizējies Grinčs, tikai šoreiz viņš bija nozadzis nevis Ziemassvētkus, bet gan vasaras krāsas un noskaņojumu. Šonedēļ par ziedu zagļiem ziņo Cēsu novada pašvaldība:
“Cienījamie ziedu un stādu kolekcionāri! Diemžēl teju pēc katras nedēļas nogales secinām, ka daļa Cēsu novada apstādījumu atrod jaunas mājas. Ja esat kādu no stādiem paņēmuši, dodiet ziņu – labprāt pastāstīsim, kā tos pareizi laistīt un mēslot, lai tie tik ātri nenovīst!
Tomēr atgādinām arī pavisam nopietni – novadā darbojas videonovērošanas kameras, un šāda rīcība var beigties ar administratīvo atbildību. Iegādāties stādus pašiem būs gan vienkāršāk, gan lētāk.
Aicinām cienīt vidi sev apkārt un novērtēt darbu, ko ik dienu iegulda mūsu apstādījumu veidotāji, lai Cēsu novads būtu skaists un ziedošs mums visiem.”
Arī Jelgavā plosās ziedu postītāji
Puķu nīdēji un zagļi uzdarbojas arī Jelgavā. Šonedēļ pilsētas pašvaldība šai sakarā vēstīja par vairākiem viņu posta darbiem:
* Pagājušas nedēļas svētdienā, 12. jūlijā, ap vieniem pēcpusdienā pie Jelgavas pilsētas bibliotēkas (Akadēmijas ielā 26) tika fiksēts likumpārkāpums – kāda persona piesavinājās puķu podu, kas kā dekorācija bija novietots uz bibliotēkas āra palodzes. Pašvaldības policijas darbinieki, pārskatot videonovērošanas sistēmas arhīva ierakstus, identificēja likumpārkāpēju, kurš pēc pāris dienām tika pamanīts kādā citā publiskā vietā, un pašvaldības policijas patruļpolicijas ekipāža viņu aizturēja un nodeva Valsts policija turpmāko procesuālo darbību veikšanai un atbildības noteikšanai.
* Bet pirmdienas, 13. jūlija, naktī Jāņa Čakstes bulvārī tika fiksēts cits vandaļu nodarījums – trīs personas sabojāja pilsētas puķu podus, izraujot ziedus un izārdot zemi, tādējādi nodarot materiālos zaudējumus aptuveni 300 eiro apmērā (provizoriskie zaudējumi – ap 150 eiro par augiem un vēl ap 150 eiro par augsni, stādīšanu un līdz šim ieguldīto darbu). Arī šajā gadījumā nostrādāja Operatīvās vadības nodaļas videonovērošanas inspektoru profesionalitāte – dienu pēc incidenta, analizējot fiksētās pazīmes, viena no aizdomās turamajām personām tika pamanīta pilsētas kamerās. Iegūtā informācija nekavējoties tika nodota pašvaldības policijas patruļpolicijas ekipāžai, kas personu aizturēja un nodeva Valsts policijai turpmāko procesuālo darbību veikšanai un atbildības noteikšanai.
Pašvaldības policija atgādina, ka pilsētas labiekārtošanas elementi un ziedu dekorācijas ir radītas, lai priecētu ikvienu pilsētas iedzīvotāju un viesi. Jebkāda veida pilsētas īpašuma bojāšana vai piesavināšanās ir likumpārkāpums, kas, pateicoties mūsdienīgajam videonovērošanas kamerām un operatīvam patruļu darbam, tiek fiksēts, un vainīgās personas neatkarīgi no laika posma tiek sauktas pie atbildības.
Pēc dažām dienām pilsētas komunālais dienests “Pilsētsaimniecība” ziņoja, ka izdemolētie puķu podi, no kuriem tika izrautas krāšņi saaugušās nokarenās petūnijas, ir atjaunoti. Teritorija tika sakopta, un izpostītie stādījumi atjaunoti ar jauniem, tādiem pašiem augiem kā iepriekš: “Jaunie stādi vēl tikai ieaug un pagaidām nav sasnieguši iepriekšējo krāšņumu, taču jau tuvākajā laikā tie atkal priecēs jelgavniekus un pilsētas viesus.”
Streipuļojošais motorolleris Daugavpilī
Pagājušās nedēļas ceturtdienas, 8. jūlija, vakarā Daugavpils pašvaldības policijas videonovērošanas kameras fiksēja motorollera vadītāju, kurš izdarīja vairākus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Motorollera vadītājs pārvietojās pa gājēju ietvi, nelietoja aizsargķiveri, neievēroja luksofora aizliedzošos signālus un vadīja transportlīdzekli bez atbilstošas valsts reģistrācijas numura zīmes. Videonovērošanas posteņa darbiniekiem radās arī aizdomas, ka vadītājs varētu būt alkohola reibumā.
Situācijas pārbaudei uz notikuma vietu tika nosūtīta tuvākā brīvā pašvaldības policijas ekipāža. Līdz policijas ierašanās brīdim motorollera vadītājs turpināja ceļu un atkārtoti neievēroja ceļu satiksmes noteikumus, tomēr drīz vien tika panākts un apturēts.
Pārrunās ar 1987. gadā dzimušo vīrieti policijas amatpersonas sajuta izteiktu alkoholam raksturīgu smaku. Arī viņa uzvedība radīja pamatotas aizdomas, ka vīrietis atrodas alkohola reibumā. Sarunas laikā noskaidrots, ka motorolleris iegādāts nesen un vēl nebija reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Vīrietis arī atzina, ka pirms transportlīdzekļa vadīšanas bija lietojis alkoholiskos dzērienus. Viņš tika nodots Valsts policijas amatpersonām turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Kvadricikls Liepājas kāpās “glābj” kravas auto
Liepājas pašvaldības policija pagājušās nedēļas piektdienā, patrulējot Baltijas jūras krasta kāpu aizsargjoslā, konstatēja tur iestigušu “Scana” kravas automašīnu kuru, ar vinčas troses palīdzību, centās izvilkt kāds kvadricikls.
Uzrunājot kvadricikla vadītāju, noskaidrots, ka kravas automašīnas vadītājs lūdzis viņa palīdzību izvilkt transportlīdzekli. Uzrunājot kravas transportlīdzekļa vadītāju, konstatēts, ka persona atrodas manāmā reibumā, kā arī ir jūtama alkoholam raksturīga smaka. 1987. gadā dzimušais vīrietis apgalvoja, ka pats transportlīdzekli nav vadījis, bet gan viņa draugs, kurš notikuma vietas tuvumā nebija redzams, vēsta Liepājas pašvaldības policija.
Pašvaldības likumsargiem radās aizdomas, ka persona nestāsta taisnību, tādā veidā cenšoties izvairīties no atbildības. Informācija par notikušo nodota Valsts policijai, kura informēja, ka minētais transportlīdzeklis ir zagts. Persona tika nodota Valsts policijai tālāko procesuālo darbību veikšanai.