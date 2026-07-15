Zvaigžņu lietus un klaviermūzika: Botāniskajā dārzā notiks “Perseīdu nakts”
Latvijas Universitātes Botāniskais dārzs 13. augustā aicina uz otro "Perseīdu nakti" – īpašu vasaras notikumu, kurā Perseīdu meteoru plūsmas jeb zvaigžņu lietus vērošana apvienosies ar īpaši šim vakaram radītu pianista Reiņa Zariņa nakts koncertu zem klajas debess.
Pagājušajā gadā aizsāktā tradīcija jau pirmajā reizē pulcēja vairāk nekā 700 apmeklētāju, kuri īpašā atmosfērā baudīja nakts debesis, astronomu stāstījumus un kopā piedzīvoja vienu no gada iespaidīgākajiem vasaras notikumiem. Šogad "Perseīdu nakts" atgriežas ar vēl bagātīgāku programmu.
LU Botāniskais dārzs ir viena no retajām vietām Rīgā, kur nav ielu apgaismojuma, tādēļ tā plašā pļava ir īpaši piemērota nakts debesu un Perseīdu meteoru plūsmas vērošanai, neizbraucot ārpus pilsētas.
"Ar prieku turpinām pagājušajā gadā aizsākto tradīciju pulcēties Botāniskajā dārzā, lai kopīgi vērotu zvaigžņu lietu. Šogad vakara centrā līdzās debesu vērojumam būs pianista Reiņa Zariņa solo koncerts. Programma veidota, iedvesmojoties no cilvēka un dabas mijiedarbības, nakts maģijas, kā arī spējas apstāties, vērot un ieklausīties," stāsta LU Botāniskā dārza direktore Renāte Lagzdiņa.
Vakaru atklās Latvijas Universitātes astronoms Vitālijs Kuzmovs, kurš stāstīs par šīs vasaras nozīmīgākajiem astronomiskajiem notikumiem un to, kas šajā naktī būs vērojams debesīs. Pēc lekcijas sadarbībā ar ieskaties.lv apmeklētāji varēs doties zvaigznāju iepazīšanas ekskursijā un vērot debesis teleskopos.
Vakara kulminācijā izskanēs Reiņa Zariņa īpaši šai naktij veidota koncertprogramma, kurā satiksies dažādu laikmetu un paaudžu komponisti. Programma veidota īpaši šim pasākumam kā vienots muzikāls ceļojums, kurā nakts kļūst par telpu apcerei, mieram un vērīgai klausīšanās pieredzei.
"Manī nakts raisa domas, palīdz sapņot ar acīm vaļā, ļauj justies laimīgam savā tābrīža vienesībā, ilgoties pēc bijušā un pēc vēl nākošā; nakts man bez vārdiem stāsta par manu mazumu, manu lielumu, par bijības avotu un par Dieva grandiozo mīlestību uz Radību. Nakts man ir labvēlīga, vismaz pagaidām. Citiem vārdiem, nakts nes sevī ļoti daudz. Un šīs daudznozīmības dēļ es jo īpaši priecājos par iespēju tumsā, zem klajas debess, vienkopus ar daudzām sirdīm spēlēt mūziku, kuras kopsaucējs varētu būt tikai un vienīgi tās noslēpumainība, mistērija. Šīs mūzikas autoru vidū droši vien būs Bahs un Šopēns, Zemzaris un Auznieks, Glāss un Silvestrovs un citi, kas tajā nepārtrauktajā plūdumā labprāt nāks līdzi. Zem viena debesjuma tā visa būs viena mūzika," saka pianists Reinis Zariņš.
Apmeklētāji aicināti līdzi ņemt siltu segu, guļammaisu vai saliekamo krēslu, piknika grozu vai termosu, pretodu līdzekli un, ja tāds ir, arī savu teleskopu. Pasākumā būs pieejama īpaši pielāgota zona apmeklētājiem ratiņkrēslos, savukārt visa vakara garumā darbosies atspirdzinājumu tirdzniecība.
Reinis Zariņš ir viens no Latvijas izcilākajiem pianistiem, pieckārtējs Latvijas Lielās mūzikas balvas laureāts un Triju Zvaigžņu ordeņa virsnieks. Viņš koncertējis pasaules ievērojamākajās koncertzālēs, tostarp Amsterdamas Concertgebouw, Ņujorkas Carnegie Hall un Londonas Wigmore Hall.