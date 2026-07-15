Rosina vienkāršot Latvijas pases saņemšanu ārvalstīs dzimušajiem bērniem
Biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" aicina izveidot vienkāršāku kārtību Latvijas pases saņemšanai ārvalstīs dzimušajiem Latvijas pilsoņu bērniem, informēja organizācijā.
Patlaban ārvalstīs dzīvojošām ģimenēm bērna pases noformēšanai var būt nepieciešams personīgi ierasties Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, bet atsevišķos gadījumos kopā ar bērnu doties uz Latviju. Ģimenēm, kuras dzīvo tālu no Latvijas pārstāvniecībām, tas rada papildu laika, ceļošanas un finanšu slogu, norāda organizācijā.
Organizācija aicina izvērtēt iespēju ieviest attālinātu pases pieteikšanas kārtību, īpaši jaundzimušajiem, kuriem vecuma dēļ netiek iegūti pirkstu nospiedumi.
Tā arī rosina izmantot riskos balstītu pieeju, bērna un vecāku identitāti, pilsonību, radniecību un dzimšanas faktu, pārbaudot valsts informācijas sistēmās, kā arī izmantojot elektroniski iesniegtus dokumentus, digitālu fotogrāfiju un citus drošus risinājumus. Savukārt klātienes pārbaude vai intervija būtu nepieciešama gadījumos, kad pastāv šaubas vai vajadzīga papildu identitātes pārbaude.
Kā vienu no piemēriem organizācija min Lielbritānijas pieredzi, kur pases pieteikumu, tai skaitā bērna pases saņemšanai, lielā mērā iespējams iesniegt attālināti, bet papildu pārbaudes tiek veiktas atbilstoši konkrētā gadījuma riskiem.
Biedrība vērsusies pie Ministru prezidenta, lūdzot uzdot Iekšlietu ministrijai (IeM) sadarbībā ar Ārlietu ministriju, drošības iestādēm, kā arī diasporas un vecāku organizācijām sagatavot priekšlikumus normatīvo aktu un valsts informācijas sistēmu pilnveidošanai. Organizācija aicina noteikt konkrētu termiņu risinājuma izstrādei.
Biedrībā norāda, ka laikā no 2020. līdz 2025. gadam ārpus Latvijas dzimuši 9953 Latvijas valstspiederīgie. Organizācijas ieskatā faktiskais ārvalstīs dzimušo Latvijas pilsoņu bērnu skaits varētu būt lielāks, jo daļa vecāku sarežģīto procedūru vai citu praktisku apsvērumu dēļ bērnu Latvijas pilsonībā savlaicīgi nereģistrē.
Organizācijas valdes priekšsēdētāja Inete Ielīte uzsver, ka Latvijas pilsonība un pase ir bērna juridiskā un praktiskā saikne ar Latviju. Ielīte uzsver, ka valstij būtu jādara viss iespējamais, lai ārvalstīs dzīvojošās ģimenes šo saikni varētu veidot un saglabāt, nevis "sastaptos ar nesamērīgiem birokrātiskiem šķēršļiem".
"Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" dibināts 2003. gadā. Biedrībā darbojas 52 biedri un seši asociētie biedri. Organizācija pārstāv sieviešu un meiteņu intereses, tiecas veicināt dzimumu līdztiesību, ģimeņu labklājību, cilvēktiesību aizsardzību, pilsonisko līdzdalību, diskriminācijas mazināšanu un sociālo iekļaušanu.
Sieviešu sadarbības tīkls ir arī Eiropas Sieviešu lobija dalīborganizācija, organizāciju apvienības "Women Against Violence Europe" jeb WAVE biedrs un darbojas Latvijas un starptautiskajos pilsoniskās sabiedrības sadarbības mehānismos. Biedrība norāda, ka tā ik gadu nostrādājot vairāk nekā 20 000 stundas sabiedriskajam labumam.
Kā vēstīts, kultūras ministrs Nauris Puntulis (NA) izdevis rīkojumu apturēt biedrības "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" tiesības veikt jebkādas turpmākās finanšu darbības saistībā ar projekta "Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem" īstenošanu, aģentūru LETA informeja KM.
KM saņēmusi informāciju no IeM un Finanšu ministrijas (FM) par biedrības projektā veikto revīziju, kas liecinot par vairākiem būtiskiem pārkāpumiem projekta īstenošanā un nosacījumu izpildē. Projekta kopējā summa ir 249 000 eiro, un no tiem jau apgūti 74 000 eiro, par finansējuma izlietojumu patlaban notiek pārbaudes.
FM veiktā revīzija liecinot, ka biedrība "nevar skaidri nosaukt projekta dalībnieku atlases kritērijus, nav skaidrs izdevumu pamatojums, nav izsekojams un saprotams veikto apmācību apjoms un revīzijas secinājumos norādīts, ka pastāv arī bažas par to, vai nav mākslīgi palielināts dalībnieku skaits projektā". Līdz ar virkni vēl citu konstatētu pārkāpumu tas esot iemesls, lai 100% apmērā pārtrauktu finansējumu šim projektam, atzīmē ministrijā.
Savukārt iekšlietu ministrs Jānis Dombrava (NA) ir lauzis iepriekšējo ministru noslēgtos IeM sadarbības memorandus ar biedrībām "Gribu palīdzēt bēgļiem" un "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls", izriet no politiķa paziņojuma tviterī.
Viņš norādījis, ka abas organizācijas caur valsts budžetu un Eiropas Savienības fondiem ir saņēmušas simtiem tūkstošu eiro, par ko patlaban notiek pārbaudes.
Izlases kārtā FM ir apskatījusi vienu no šādiem projektiem un secinājusi, ka būs nepieciešams 100% apmērā visu naudu atmaksāt, jo ir saskatāmi rupji pārkāpumi.
Kā liecina publiski pieejamā informācija, projekta "Sabiedrības daudzveidība un starpkultūru komunikācija profesionāļiem darbā ar trešo valstu valstspiederīgajiem" partneri ir "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" un Latvijas Pašvaldību savienība. Projekta ieviešanas periods ir no 2024. gada 1. jūlija līdz 2027. gada 30. aprīlim.
Projektā plānots nodrošināt mācības 35 stundu apjomā 250 personām - sabiedriskā transporta termināļu un Valsts robežsardzes darbiniekiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, ārstniecības personām, izglītības darbiniekiem, kultūras darbiniekiem un jaunatnes lietu speciālistiem.
Projekts tiek īstenots Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda mērķī "Likumīga migrācija un integrācija" aktivitātē "Starpkultūru komunikācijas mācības dažādu jomu profesionāļiem". Projekts saņēma finansējumu atklāta konkursa rezultātā 246 755 eiro apmērā.
Biedrība kritizējusi KM un IeM komunikāciju saistībā ar pārmetumiem par tās īstenoto projektu, norādot, ka tai pirms pārmetumu publiskošanas masu medijos neesot bijusi iespēja sniegt skaidrojumus.