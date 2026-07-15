Trešdien Latvijā valdīs vasarīgs siltums, jāuzmanās no augsta UV starojuma
Foto: Shutterstock
Gaisa temperatūra trešdien pakāpsies līdz +26 grādiem.
Sabiedrība

Trešdien Latvijā valdīs vasarīgs siltums, jāuzmanās no augsta UV starojuma

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Trešdienas pēcpusdienā gaiss Latvijā iesils līdz +23..+26 grādiem, vietām piekrastē temperatūra nepārsniegs +21 grādu, prognozē sinoptiķi.

Trešdien Latvijā valdīs vasarīgs siltums, jāuzmanā...

Visā valstī laiks būs pārsvarā saulains, bez nokrišņiem. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu, ziemeļrietumu vējš.

Rīgā gaidāma sausa un saulaina diena. Pūšot nelielam ziemeļu, ziemeļrietumu vējam, gaisa temperatūra būs no +21 grāda pludmalēs pie jūras līdz +24 grādiem pilsētas dienvidos.

Laikapstākļus nosaka anticiklona austrumu mala. Atmosfēras spiediens 1019-1022 hektopaskāli jūras līmenī.

Dienas vidū ultravioletais starojums būs augsts. Laikā no plkst. 11 līdz 16 nav ieteicams ilgstoši uzturēties tiešos saules staros.

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