Augustā notiks izglītojoša auto orientēšanās spēle "Augusta Bīlenšteina pēdās Dobeles novadā"
Dobeles Vācu kultūras biedrība aicina ikvienu interesentu 2026. gada 8. augustā piedalīties izglītojošā auto orientēšanās spēlē "Augusta Bīlenšteina pēdās Dobeles novadā", kas norisināsies projekta "Augusta Bīlenšteina pēdās Dobeles novadā" ietvaros.
Pasākuma mērķis ir iepazīstināt sabiedrību ar vienu no ievērojamākajiem Dobeles novada kultūrvēsturiskā mantojuma pētniekiem – Augustu Bīlenšteinu –, vienlaikus popularizējot Dobeles novada vēsturiskās un kultūras vietas.
Orientēšanās spēles laikā dalībnieki dosies maršrutā pa Dobeles novadu, apmeklējot kontrolpunktus, kuros būs jāveic dažādi uzdevumi, jāatbild uz jautājumiem par novada vēsturi un Augusta Bīlenšteina dzīvi, kā arī jāiepazīst vietas, kuras saistītas ar viņa pētniecisko darbu un dzīvesgājumu.
Dalībai aicinātas ģimenes, draugu kompānijas, darba kolektīvi un visi interesenti. Vienā komandā var piedalīties no 2 līdz 9 dalībniekiem.
Reģistrācija no plkst. 9.30, starts — plkst. 10.15. Norises vieta ir Dobeles Vācu kultūras biedrība, Uzvaras iela 53D, Dobele Dalība pasākumā ir bez maksas.
"Kultūras mantojums kļūst daudz tuvāks, kad to var iepazīt ne tikai lasot grāmatas, bet arī pašiem dodoties ceļā. Ar šo pasākumu vēlamies mudināt cilvēkus atklāt Dobeles novadu no jauna un iepazīt Augusta Bīlenšteina ieguldījumu mūsu vēsturē," uzsver Dobeles Vācu kultūras biedrības valdes loceklis Valters Kalvis Vitte.
Pasākums tiek organizēts Dobeles Vācu kultūras biedrības projekta "Augusta Bīlenšteina pēdās Dobeles novadā" ietvaros ar Dobeles novada Kultūras pārvaldes finansiālu atbalstu.