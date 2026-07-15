Sēlijas un Latgales kopienas būvē tiltus: noslēgušās vērtīgas iedzīvotāju mācības Augšdaugavas novadā
Ar mērķi saliedēt Daugavas abu krastu iedzīvotājus, veicināt savstarpējo sadraudzību un sniegt praktiskas zināšanas vietējās dzīves uzlabošanai, Augšdaugavas novadā veiksmīgi noslēdzies iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju (NVO) mācību cikls.
Septiņu tikšanās reižu laikā dažādos novada pagastos aktīvie iedzīvotāji ne tikai apguva daudzveidīgas tēmas, bet arī lika pamatus ciešākai pagastu sadarbībai, nojaucot ģeogrāfiskās barjeras starp Sēliju un Latgali.
Mācību ciklu organizēja biedrība “Augšzemnieki”, kas ikdienā darbojas novada kreisajā krastā – Sēlijā. Ideja par projektu radās, apzinoties, ka Augšdaugavas novads ir teritoriāli ļoti liels, kādēļ viena krasta aktīvie iedzīvotāji bieži vien nezina, kas notiek otrā krastā. Pateicoties ES programmas LEADER un Augšdaugavas novada pašvaldības atbalstam, izdevās radīt platformu, kas satuvina abas vēsturiskās zemes un mudina kopienas sadarboties.
“Mēs ticam, ka ar šo projektu esam sasnieguši galveno mērķi – saliedēties, lai kļūtu par spēcīgu balsi un darītāju mūsu novada attīstībai. Sadarbībā ir spēks, un, tikai sanākot kopā un diskutējot, mēs varam sasniegt daudz vairāk,” uzsver biedrības “Augšzemnieki” vadītāja Gunta Kivliša.
Mācību programma aptvēra plašu un praktisku tēmu loku, sniedzot iedzīvotājiem gan teorētiskas zināšanas, gan iespēju tikties ar nozaru ekspertiem un pašvaldības pārstāvjiem. Satikšanās notiks Līksnā, Naujenē, Medumos, Višķos, Vecsalienā, Šēderē un cikla noslēgums norisinājās Dvietē. Dalībniekiem bija iespēja gūt jaunas zināšanas un stiprināt esošās tādās tēmās kā kultūras un dabas mantojums, NVO grāmatvedība un finansējuma piesaiste, pirmā palīdzība un darbības X stundā u. c. tēmas.
Mācību dalībniece Anita no Līksnas, kas apmeklēja pilnīgi visas mācības saka: “Esmu no Līksnas un tieši Līksnā sākās mācību cikls. Lekcijām bija trīs svarīgas vērtības: kvalitāte, interesanta un nozīmīga informācija, jaunākā likumdošana. Es papildināju savas zināšanas dažādās jomās un uzzināju daudz jauna par savu novadu.”
Dvietietis Dāvis apmeklējis piecas mācību dienas un novērtē iedzīvotāju vēlmi gūt jaunas zināšanas: “Priecājos, ka Augšdaugavas novadā ir tik daudz aktīvo iedzīvotāju, kuri vēlas stiprināt savu kopienas kapitālu jeb apzināt un stiprināt savus iekšējos resursus.”
Mācību cikls pierādīja, ka neformālā gaisotne, pieredzes apmaiņa un pat kopīgas pusdienas ir labākais veids, kā kaimiņiem iepazīt vienam otru un rast idejas kopīgiem projektiem nākotnē. Laucesiete Viktorija min: “Kursi palīdzēja papildināt zināšanas ļoti dažādās jomās... No visām tēmām visspilgtāk atmiņā palikusi lekcija par civilo aizsardzību, kas ļoti viegli uztveramā veidā deva skaidru rīcības plānu.”
Projekta organizatori izsaka lielāko pateicību ikvienam dalībniekam, kurš veltīja laiku un enerģiju, lai līdzdarbotos, mācītos un kopā veidotu spēcīgāku, saliedētāku un drošāku Augšdaugavas novadu. Paldies par atbalstu projekta programmas koordinatoram “Partnerībai Kaimiņi” un Augšdaugavas novada pašvaldību darbiniekiem, kas uzņēma pie sevis – kultūras namos – mācību dalībniekus.
Mācību cikls tika īstenots projekta “Mācību cikls Sēlijas un Latgales kopienām Augšdaugavas novadā” (Nr. 25-03-CL30-C0LA19.2202-000003) ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienība un Augšdaugavas novada pašvaldība.