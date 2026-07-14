Daugavpilī šorīt izlaidīs brīvībā kritiski apdraudētos Eiropas purva bruņurupučus
Šodien, plkst. 10.00 Ruģeļu mitrājā dabā tiks izlaisti 10 piecgadīgi Eiropas purva bruņurupuči. Pasākuma mērķis ir veicināt nozīmīgās vietējās sugas atjaunošanos un stiprināt mitrāju ekosistēmu Daugavpilī.
Purva bruņurupucis (Emys orbicularis) ir Latvijas Sarkanajā grāmatā ierakstīta kritiski apdraudēta suga. Latvijas Dabas muzejs to bija izraudzījies par 2013. gada dzīvnieku Latvijā. Tā mūža garums parasti ir no 40 līdz 60 gadiem, retos gadījumos tas var pārsniegt 100 gadus.
Aktivitāte notiek projekta "Latvijas un Lietuvas pārrobežu reģiona pilsētu mitrāju bioloģiskās daudzveidības kopīga saglabāšana" (UrbUmbrella, ll-00232) ietvaros. Ruģeļu mitrāji izceļas ar augstu abinieku un rāpuļu sugu daudzveidību – projekta teritorijā konstatētas 16 Latvijā sastopamās sugas, pavēstījusi Daugavpils pašvaldība.
Lai mazinātu biotopu degradāciju un uzlabotu herpetofaunas populāciju stāvokli, izstrādāti biotopu atjaunošanas un dabas aizsardzības pasākumi, tostarp invazīvo sugu ierobežošana, potenciālo vairošanās vietu atjaunošana un purva bruņurupuču izlaišana dabā.