Kuldīga aicina uz Vecpilsētas svētkiem: būs neaizmirstami iespaidi un izklaides iespējas!
24. un 25. jūlijā UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā iekļautā Kuldīga aicina uz Vecpilsētas svētkiem. Divu dienu garumā senpilsētas ieliņas, pagalmus un Ventas krastus piepildīs populāru mākslinieku koncerti, aizraujošas aktivitātes ģimenēm, ekskursijas, stāvizrādes, tirgošanās un Kuldīgas īpašā noskaņa, ļaujot skaisto pilsētu iepazīt no jauna.
Skatuves Ventas krastā un vecpilsētas sirdī
Svētku muzikālā programma šogad skanēs vairākās pilsētas vietās, piedāvājot daudzveidīgu žanru sinerģiju:
• “Ventas skatuvē” (pie senā ķieģeļu tilta) piektdienas vakarā dabas un upes skaistumu neizmirstamā simfonijā sapludinās grupa “Dagamba”, bet sestdien uzstāsies krāšņās “Tautumeitas”.
• “Adatu skatuvē” (Kalpaka ielā 4) piektdienā valdīs īpaša noskaņa – šeit uzstāsies skanīgās balss īpašniece Linda Leen, kam vēlāk sekos Riharda Zaļupes nakts koncerts. Savukārt sestdien skatuves programmu iesildīs Jāņa Skuteļa stāvizrāde, bet vakarā to pārņems kuldīdznieku enerģija – pirmo reizi svētkos uzstāsies Vecpilsētas svētku kopkoris kopā ar solistiem Kato, Kristiānu Stirāni un Valtu Skuju, iesildot leģendāro grupu “R.A.P.”
• “Jauniešu skatuvē” (Pilsētas dārzā) piektdienas vakarā pulcēsies mūsdienu ritmu cienītāji – šeit uzstāsies hiphopa žanra pārstāvji Deniss un Silraq.
Tradīcijas, danči un sirdssiltums Etnopagalmā
Par īpašu svētku pieturvietu kļūs Etnopagalms (Liepājas ielā 14). Piektdienā šeit varēs apgūt koka karošu grebšanas amatu, izsmieties Santas Galiņas stāvizrādē “Suitu sievas piedzīvojumi”, ieklausīties kokļu skaņās un līdz vēlai naktij izdejoties kopā ar grupu “RAHU”. Sestdienā pagalmu piepildīs radošās darbnīcas un sociālo pakalpojumu centra “Tilts” dalībnieku koncerts, kam sekos tautā mīlēto aktieru Marijas Bērziņas un Mārtiņa Egliena koncertprogramma, kā arī jestrie “Suitu muzikanti”.
Klasiskās mūzikas nakts vēsturiskajā katoļu kvartālā
Piektdienas, 24. jūlija, vakarā īpaša un eleganta gaisotne valdīs Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīcā un tās iekšpagalmā. Klasiskās mūzikas naktī vēstures elpa savīsies ar vasaras vakara noskaņu, piedāvājot klausītājiem trīs muzikālus notikumus. Vakara gaitā apmeklētājus priecēs arfistes Elizabetas Lāces uzstāšanās, izcilā vijolnieka Daniila Bulajeva un kamerorķestra "Davinspiro Camerata" koncerts, kā arī grupas "Chairmen" daudzpusīgais čellu skanējums.
Izzinošas pastaigas, tirgošanās un programma bērniem
Kuldīgas Vecpilsētas svētkos netrūks arī citu norišu – pilsētas viesi aicināti pievienoties ekskursijām, kuras vadīs paši kuldīdznieki, atklājot savas pilsētas īpašās un mīļās vietas (piemēram, Kuldīgas kino garšu vai ebreju kvartāla stāstus). Tāpat pilsētas parkos un skvēros virmos tirgotāju kņada, kur varēs iegādāties novada amatnieku gardumus un dizaineru radītās lietas. Savukārt Pilsētas dārzs ar "Stigas ieleju bērniem” sestdien, 25. jūlijā, pārvērtīsies par paradīzi pašiem mazākajiem svētku apmeklētājiem, piedāvājot koncertus, leļļu teātri un pat milzu kuģa krāsošanu.
Svētku dunoņa un dejas līdz rītam nerims arī pilsētas kafejnīcās, terasēs un pagalmos, pulcējot tādus māksliniekus kā Olga Rajecka, Rolands Če, “Riga Reggae” un citus.