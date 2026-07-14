Latvijai prognozē turpmāku novecošanos
Latvija arī turpmāk saskarsies ar iedzīvotāju novecošanās pārmaiņām, liecina jaunākais Eiropas Komisijas (EK) ziņojums par demogrāfiskām pārmaiņām Eiropas Savienībā (ES).
Latvija jau pašlaik ir starp ES valstīm ar augstāko iedzīvotāju mediāno vecumu. 2025. gadā tas bija aptuveni 44 gadi, kas ir augstāks nekā 2015. gadā. Tas ierindo Latvija starp ES valstīm ar vecāku iedzīvotāju struktūru.
Vienlaikus paredzams dzīves ilguma pieaugums. Sievietēm paredzamais mūža ilgums, sasniedzot aptuveni 80 gadus 2025. gadā, līdz gadsimta beigām varētu pārsniegt 90 gadus. Arī vīriešiem prognozēts būtisks pieaugums - no aptuveni 70 gada līdz 85 gadiem.
Prognozes rāda, ka dzimstības līmenis Latvijā pašlaik ir viens no zemākajiem ES. Kopējais auglības koeficients 2025. gadā ir aptuveni 1,14 bērni uz sievieti. Līdz 2100. gadam tiek prognozēts pieaugums līdz aptuveni 1,55 bērniem uz sievieti.
Savukārt ārvalstīs dzimušo iedzīvotāju īpatsvars Latvijā ir zemāks nekā vairākās Rietumeiropas valstīs. Salīdzinājumā ar tādām valstīm kā Luksemburga, Malta vai Kipra, kur ārvalstīs dzimušie veido ievērojamu daļu no iedzīvotājiem, Latvijā šis rādītājs ir mērens un atrodas zem ES līderu līmeņa.
EK ziņojumā uzsvērts, ka Eiropas iedzīvotāju skaits turpmākajās desmitgadēs samazināsies, bet sabiedrība turpinās novecot. Komisija norāda, ka šīs tendences radīs izaicinājumus darba tirgum, veselības aprūpei, aprūpes sistēmām un publiskajām finansēm, vienlaikus paverot arī jaunas iespējas inovācijām, ekonomikas izaugsmei un tā dēvētās ilgmūžības ekonomikas attīstībai.
Ziņojumā prognozēts, ka ES iedzīvotāju skaits no pašreizējiem 450,6 miljoniem līdz 2050. gadam samazināsies līdz aptuveni 445 miljoniem, bet līdz 2100. gadam līdz 398,8 miljoniem. Vienlaikus paredzams, ka cilvēki dzīvos ilgāk nekā līdz šim.
Komisija norāda, ka demogrāfisko pārmaiņu ietekmes mazināšanai būtiska būs mērķtiecīga politika prasmju attīstības, mājokļu pieejamības, aprūpes un reģionālās attīstības jomās, lai palīdzētu dalībvalstīm pielāgoties.
Iedzīvotāju skaita samazināšanās turpināsies arī Latvijā, liecina aprīlī publicētās jaunākās "Eurostat" prognozes. Ja 2025. gada sākumā valstī prognozēti aptuveni 1,86 miljoni iedzīvotāji, tad līdz 2050. gadam to skaits varētu sarukt līdz aptuveni 1,53 miljoniem, bet līdz 2100. gadam - līdz aptuveni 1,23 miljoniem.