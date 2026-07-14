Kulbergs pagarina sākotnēji uz mēnesi noteikto lielo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu moratoriju
Premjers Andris Kulbergs (AS) pagarinājis sākotnēji uz mēnesi noteikto lielo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumu moratoriju, liecina Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) mājaslapā publicētā informācija.
IUB informē, ka ar Ministru prezidenta 10. jūlija rezolūciju pagarināti noteiktie ierobežojumi, nosakot, ka līdz šī gada 16. augustam ministrijām un to padotības iestādēm jāaptur jaunu IKT izstrādes iepirkuma līgumu slēgšanu, tajā skaitā darījumu veikšanu Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-katalogos.
Ierobežojums attiecas uz līgumiem vai darījumiem, kuru līgumcena pārsniedz 140 000 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Ministrijām kā kapitāla daļu turētājiem jānodrošina, lai attiecīgo rezolūcijā noteikto ierobežojumu ievēro arī valsts kapitālsabiedrības.
Izņēmumi paredzēti gadījumos, kad pasūtījums ir nepieciešams kritisko valsts informācijas sistēmu nepārtrauktības nodrošināšanai, kiberdrošības incidentu novēršanai, normatīvajos aktos noteiktu neatliekamu pienākumu izpildei vai būtisku valsts interešu aizsardzībai. Šādi izņēmumi iepriekš rakstiski saskaņojami ar finanšu ministru.
IUB informē, ka moratorija periodā par rezolūcijā minētajiem IKT izstrādes darbu pasūtījumiem jauni līgumi netiek slēgti. Pasūtītāji var veikt sagatavošanās darbus turpmāku iepirkumu vajadzībām, kā arī veikt iepirkumus, taču šādu darbību veikšana un ar to saistīto risku izvērtēšana ir paša pasūtītāja atbildība, ņemot vērā rezolūcijā noteiktos ierobežojumus un to piemērošanas termiņu.
Finanšu ministrijas izveidotā darba grupa neizskata un finanšu ministrs neskaņo rezolūcijas 2. punktā noteikto Eiropas Savienības fondu finansētu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju projektu virzību Ministru kabinetā.
Kā ziņots, Kulbergs pēc stāšanās Ministru prezidenta amatā noteica mēneša moratoriju lielajiem un dārgajiem IKT iepirkumiem, lai pārskatītu to lietderību un iepirkumu kārtību.