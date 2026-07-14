Foto: Daugavpils novada pašvaldība
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Šodien 19:29
Daugavpilī līdz augusta vidum ierobežos satiksmi Viestura ielas posmā
Viestura ielā turpinās asfalta seguma atjaunošanas darbi, pavēstījusi Daugavpils Komunālās saimniecības pārvalde, tādēļ no 14. jūlija līdz 14. augustam Viestura ielas posmā no Saules ielas līdz Sakņu ielai noteikti satiksmes ierobežojumi.
Minētajā ielas posmā uz mēnesi ir noteikts maksimālā braukšanas ātruma ierobežojums līdz 30 km/h. Tapāt līdz 14. augustam darba dienās no plkst. 8.00 līdz 18.00 šajā vietā ir noteikti mehānisko transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas ierobežojumi.
Satiksme tiek organizēta atbilstoši shēmai.