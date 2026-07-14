IT iepirkumu skandālā iesaistītais un aiz restēm pabijušais Ceruss pamet "Corporate Services" valdi
No klientu apkalpošanas un atbalsta ārpakalpojuma uzņēmuma SIA "Corporate Services" valdes ir aizgājis Aigars Ceruss, kurš ir saistīts ar kriminālprocesu par iespējamu krāpšanos informācijas tehnoloģiju (IT) iepirkumos, liecina informācija "Firmas.lv".
Ceruss "Corporate Services" valdē strādāja no 2013. gada, bet valdes locekļa amatu atstāja 13. jūlijā. Vienlaikus Ceruss turpina darbu "Corporate Solutions" valdē. Savukārt "Corporate Services" valdē 13. jūlijā darbu sāka Lauris Bračka.
Tāpat Ceruss 12. maijā atstāja IT uzņēmuma SIA "CI2" valdi, bet 12. maijā uzņēmuma valdē darbu sāka Imants Felsbergs.
Pēc "Corporate Services" paustā, kā uzņēmumu akcionārs arī iepriekš Ceruss virzījis uzņēmumu valdēs attiecīgās jomas profesionāļus, kuri ikdienā vada konkrēto biznesa virzienu un labāk pārzina tā darbību. Šāda pieeja esot apzināta un "atbilst labas korporatīvās pārvaldības principiem - operatīvo atbildību uzticēt profesionāļiem, kuri ikdienā vada attiecīgo uzņēmumu, savukārt akcionāram koncentrēties uz grupas attīstības stratēģiju, investīcijām un ilgtermiņa izaugsmi".
Tādēļ izmaiņas "Corporate Services" un "CI2" valdēs ir loģisks turpinājums šai konsekventi īstenotajai pārvaldības pieejai, nevis izņēmuma gadījums, pausts uzņēmuma paziņojumā.
Šajā lietā apcietinājums kā drošības līdzeklis tika piemērots nu jau atstādinātajam publisko iepirkumu speciālistam Ainaram Bideram, bijušajam Valsts digitālās attīstības aģentūras (VDAA) direktoram Jorenam Liopam un "Corporate Solutions" uzņēmumu grupas īpašniekam un vadītājam Cerusam, kurš vēlāk no apcietinājuma tika atbrīvots.
Kriminālprocess sākts pērn gada nogalē, un tas kvalificēts pēc Krimināllikuma pantiem par krāpšanu lielā apmērā organizētā grupā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju lielā apmērā organizētā grupā.
Pēc izmeklēšanā iegūtās informācijas organizēta personu grupa noslēgusi nelikumīgu slepenu vienošanos, lai iepriekš noteiktu uzvarētājus publiskajos iepirkumos vismaz sešos projektos, ko finansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, līdz 1,5 miljonu eiro apmērā. Pastāv aizdomas, ka līgumi nelikumīgi nodrošināti ar valsts amatpersonu palīdzību, savukārt nelikumīgi iegūtā peļņa sadalīta starp iesaistītajiem.
EPPO preses paziņojumā bija teikts, ka dažu projektu īstenošana var radīt arī potenciālus valsts drošības riskus, jo tie varētu ietekmēt vēlēšanas un demokrātiskās procedūras. Līdzīgas bažas par draudiem demokrātiskajiem procesiem ir izteikuši arī vairāki politiķi, tostarp Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Corporate Services" pagājušajā gadā strādāja ar 1,722 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 0,6% mazāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās 1,6 reizes un bija 19 484 eiro. Uzņēmums reģistrēts 2009. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2840 eiro. "Corporate Services" pieder SIA "Corporate Solutions", kuras īpašnieks ir Ceruss.
Savukārt "CI2" pagājušajā gadā strādāja ar 52 672 eiro apgrozījumu un 13 826 eiro peļņu. Uzņēmums reģistrēts 2024. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. "CI2" pieder SIA "Cerus Investment", kuras īpašnieks ir Ceruss.