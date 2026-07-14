Ministre apstiprina Latvijas pievienošanos aicinājumam sodīt SOK par sarkanā paklāja izklāšanu Krievijas sportistiem
Latvija pievienosies Igaunijas aicinājumam Eiropas Komisijai (EK) nepiešķirt finansējumu Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai (SOK) Krievijas sportistu ierobežojumu atcelšanas dēļ, pavēstīja izglītības un zinātnes ministre Ilze Indriksone (NA).
Vēstuli EK plāno parakstīt astoņas valstis. Indriksone skaidroja, ka aicinājums attiektos ne tikai uz SOK, bet arī uz citiem Eiropas finansēšanas instrumentiem, piemēram, programmu "Erasmus+" sporta jomā.
"Domāju, tas būs adekvāts, redzams risinājums, kā ietekmēt šos lēmumus un likt aizdomāties," sacīja politiķe. Komentējot SOK darbību, Indriksone pauda viedokli, ka organizācija "zaudē sākotnējo olimpisko būtību", un norādīja, ka tās lēmumus arvien vairāk ietekmē sponsori un finansētāji. Viņa uzsvēra, ka Latvija nevar atbalstīt procesus, kas, valsts ieskatā, normalizē Krievijas izvērsto karu pret Ukrainu.
Indriksone arī norādīja, ka nākamais būtiskais līmenis aiz SOK ir starptautiskās sporta federācijas, kuras organizē sacensības savos sporta veidos. Pēc politiķes teiktā, Latvija iestāsies par to, lai starptautiskās sporta federācijas arī turpmāk neļautu agresorvalstu sportistiem piedalīties sacensībās, jo turpinās Krievijas karš pret Ukrainu.
Indriksone uzsvēra, ka Latvija saglabās stingru nostāju šajā jautājumā un turpinās meklēt starptautisku atbalstu. Viņa piebilda, ka notikusi arī attālināta tikšanās ar Ukrainas sporta ministru, kurš paudis atbalstu. "Latvijai ir sava pozīcija, un mums nekādā gadījumā nevajadzētu būt pielaidīgākiem jautājumos par agresorvalstu sportistu piedalīšanos vai nepiedalīšanos," sacīja politiķe, piebilstot, ka, viņas ieskatā, Latvijai jāturpina konsekventi atbalstīt Ukrainu un atgādināt Eiropai par kara turpināšanos.
Kā vēstīts, Igaunija aicina aizliegt SOK saņemt Eiropas Savienības (ES) finansējumu saistībā ar SOK lēmumu atcelt ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. gada Losandželosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Igaunija aicina atcelt ES finansējumu visu sporta veidu organizācijām, kas atļauj Krievijas un Baltkrievijas sportistu atgriešanos starptautiskajās sacensībās.
"Pašreizējā drošības situācijā nav iespējams saprast lēmumus, kuru mērķis ir atgriezt agresorvalstis starptautiskajā sportā, it kā nekas nebūtu noticis," sacīja kultūras ministre Heidija Purga. "Laikā, kad Ukrainā turpinās karš un cilvēki cieš, mēs nevaram pieļaut, ka sports tiek izmantots šīs situācijas normalizēšanai. Sports nav neitrāls pret vērtībām - tas vienmēr nes vēstījumu. Jautājums ir par to, vai mēs turamies pie saviem principiem vai atsakāmies no tiem. Eiropai šajā jautājumā ir jābūt skaidrai un vienotai: mūsu atbalsts nedrīkst sasniegt organizācijas, kuru lēmumi ir pretrunā ar mūsu vērtībām un mūsu atbildību pret Ukrainu," klāstīja Purga.
Igaunijas iniciatīva, kuru atbalsta arī citas valstis, tiks iesniegta ES starppaaudžu taisnīguma, jaunatnes, kultūras un sporta komisāram Glenam Mikallefam.
Paziņojumā aicināts no ES finansējuma programmām izslēgt SOK un vairākas citas sporta organizācijas, piemēram, Starptautisko Paukošanas federāciju (FIE) un "World Aquatics", kas ir sešu galveno peldēšanas un niršanas sporta veidu starptautiskā federācija. Priekšlikumā arī aicināts nopietni apsvērt iespēju ierobežot šo organizāciju dalību turpmākajās diskusijās un pasākumos, kas saistīti ar sporta attīstību.
Krievijas un Baltkrievijas, kuras režīms ir cieši saistīts ar Krieviju, sportisti pēc 2022. gada februāra atkārtotā iebrukuma Ukrainā lielākoties ir varējuši sacensties tikai zem neitrāla karoga. Pagājušajā nedēļā SOK atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem. Ierobežojumi tika noteikti 2023. gada oktobrī, vairāk nekā pusotru gadu pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā, kad Krievijas Olimpiskā komiteja nolēma iekļaut kā biedrus sporta organizācijas anektētajās teritorijās. Taču SOK pagaidām saglabāja Krievijas himnas atskaņošanas un karoga rādīšanas aizliegumu. SOK arī noteica, ka Krievijas sportistiem pirms dalības sacensībās būs jāiziet "vairākas" dopinga pārbaudes.
Saistībā ar 2028. gada olimpiskajām spēlēm Losandželosā SOK arī paziņoja, ka "atbilstošā laikā pieņems lēmumu par Krievijas karoga, himnas, krāsu vai jebkādu olimpisko spēļu identifikācijas zīmju rādīšanu".
Krievijas atgriešanās sacensībās joprojām ir ierobežotāka nekā Baltkrievijai, kurai SOK maija sākumā atļāva atgriezties sacensībās bez jebkādiem ierobežojumiem attiecībā uz valsts himnu vai krāsām.