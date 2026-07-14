Pazudušā ūdenslīdēja meklēšana Baltijas jūrā noslēgusies skumji
Foto: Gatis Dieziņš/LETA
Četru ūdenslīdēju grupa bija devusies niršanā pie kuģa vraka. Pēc niršanas trīs ūdenslīdēji veiksmīgi iznāca virspusē, bet viens pazuda.
Sabiedrība

Pazudušā ūdenslīdēja meklēšana Baltijas jūrā noslēgusies skumji

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13. jūlija vakarā Jūras spēku Krasta apsardzes dienests noslēdza pazudušā ūdenslīdēja meklēšanas operāciju Baltijas jūrā aptuveni 10 jūras jūdzes uz ziemeļaustrumiem no Rojas.

Pazudušā ūdenslīdēja meklēšana Baltijas jūrā noslē...

Meklēšanas operācijā bija iesaistīti Jūras spēku patruļkuģi P-07 un P-09, meklēšanas un glābšanas laiva SAR-2, Valsts robežsardzes kuģis RK-29, kā arī Jūras spēku kuģis ar zemūdens bezpilota aparātu. Meklēšanas laikā iespējamais pazudušā atrašanās rajons tika pārmeklēts no gaisa, uz ūdens un zem ūdens.

Ņemot vērā ūdens temperatūru, kas meklēšanas laikā bija aptuveni +19 °C, meklēšana tika veikta atbilstoši starptautiskajām meklēšanas un glābšanas vadlīnijām. Tā ilga 38 stundas, kuru laikā tika izmantoti visi pieejamie resursi un pārmeklēti iespējamie pazudušā atrašanās rajoni.

Neskatoties uz intensīvajiem meklēšanas darbiem, pazudušo ūdenslīdēju atrast neizdevās, un meklēšana ir noslēgta.

Jūras spēki izsaka pateicību Valsts robežsardzei, operācijā iesaistītajiem dienestiem, jahtas DALRIADA apkalpei un citiem meklēšanas iesaistītajiem kuģiem par sniegto atbalstu un sadarbību meklēšanas laikā.

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