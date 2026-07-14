Elksniņš: valsts grib atkratīties no slēdzamā Daugavpils cietuma apsaimniekošanas
Valstij būtu jāparedz atbalsts slēdzamā Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļas teritorijas apsaimniekošanai, otrdien žurnālistiem sacīja Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš ("Sarauj, Latgale!").
Viņš atzina, ka Tieslietu ministrija ir piedāvājusi pašvaldībai pārņemt īpašumu. Politiķa vērtējumā "valsts ministrijas personā grib atkratīties no savā bilancē esošās degradētās teritorijas". Valdības izbraukuma sēdē Latgalē pašvaldība ir lūgusi izvērtēt, vai īpašums nav nepieciešams valsts funkciju nodrošināšanai.
Pēc Elksniņa paustā, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde ir devusi slēdzienu, ka īpašuma izmantošanai tūrismam nepieciešams noņemt visu uzslāņojumu, atstājot tikai vēsturiski nozīmīgus objektus. Tāpēc būtu jānojauc padomju laikā izbūvētās ēkas un žogi.
Šonedēļ teritoriju apseko pašvaldības speciālisti, kuri arī sniegs savu atzinumu. "Ar teritoriju būs jānodarbojas pašvaldībai vai valstij, vai kopā. Mūsu aicinājums ir nodarboties kopā," mudināja pilsētas domes priekšsēdētājs, aicinot iezīmēt īpašuma sakārtošanai nepieciešamo finansējumu.
Elksniņš uzsvēra, ka Daugavpils cietokšņa teritorijā jau ir vairāki atjaunojamie objekti, taču visiem līdzekļu nepietiek, tāpēc pašvaldība nav gatava "ņemt graustu bez naudas".
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Pārvietojot ieslodzītos uz Liepāju, vasarā slēgts arī Jelgavas cietums. Savukārt Daugavgrīvas cietuma Grīvas nodaļu plānots slēgt decembra vidū.