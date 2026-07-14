Pirmā uzņemšanas diena LU un RTU aizrit bez lielām rindām
Pirmā klātienes uzņemšanas diena Latvijas Universitātē (LU) un Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) aizritējusi bez lielām rindām, jo arvien vairāk reflektantu studijām piesakās elektroniski.
Augstskolās norāda, ka interese par studijām saglabājas augsta.
LU pirmā klātienes uzņemšanas diena tradicionāli ir aktīvākā, taču šogad rindas bijušas mazākas nekā iepriekšējos gados. Augstskolā to skaidro ar pieaugošo elektroniskās pieteikšanās popularitāti. Klātienes konsultācijas joprojām ir nozīmīgas tiem reflektantiem, kuriem nepieciešama palīdzība ar dokumentu noformēšanu vai studiju izvēli.
RTU pirmā klātienes uzņemšanas diena aizritējusi mierīgi. Visaktīvāk dokumentus klātienē iesnieguši topošie studenti, kuri vēlas studēt Latvijas Jūras akadēmijā, jo viņiem obligāti jāuzrāda veselības apliecinājums. Klātienē jāpiesakās arī Valsts aizsardzības dienestu pabeigušajiem reflektantiem un atsevišķām pretendentu grupām, kurām jāiesniedz papildu dokumenti.
Kā vēstīts, astoņas Latvijas augstskolas no otrdienas pieteikumus pamatstudijām pieņem arī klātienē.
Pieteikties studijām var LU, RTU, Rīgas Ziemeļvalstu augstskolā, Ekonomikas un kultūras augstskolā, Daugavpils universitātē, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē, Ventspils augstskolā un Vidzemes augstskolā.
Klātienē varēs izveidot vai apstiprināt pieteikumus. Informācija par uzņemšanas punktiem pieejama vietnē "vienotauznemsana.lv".
Pieteikšanās gan klātienē, gan elektroniski portālā "Latvija.lv" turpināsies līdz 20. jūlijam.
Pirmās kārtas rezultātus plānots paziņot 27. jūlijā pēc plkst. 11. Pretendentiem, kuri būs ieguvuši studiju vietu savā pirmajā prioritātē, tā būs jāapstiprina līdz 29. jūlija plkst. 16 portālā "Latvija.lv", kā arī jānoslēdz studiju līgums attiecīgajā augstskolā.
Savukārt pretendenti, kuri pirmajā kārtā nebūs ieguvuši studiju vietu nevienā prioritātē vai būs saņēmuši provizorisku vietu zemākā prioritātē, no 27. jūlija līdz 29. jūlija plkst. 16 varēs pieteikties dalībai otrajā kārtā. Otrās kārtas rezultātus plānots paziņot 29. jūlijā pēc plkst. 17.
Pretendentu vietu konkursā nosaka konkursa rangs jeb iegūto punktu skaits. To aprēķinās pēc katras augstskolas un studiju programmas noteiktās formulas, ņemot vērā centralizēto eksāmenu rezultātus un citus uzņemšanas kritērijus. Ar katras studiju programmas uzņemšanas konkursa formulu var iepazīties attiecīgās augstskolas mājaslapā.