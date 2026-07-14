Krievija sarīkojusi šaušanas mācības pie Igaunijas robežas - šāvieni bija dzirdami Peipusa otrā krastā
Krievija pagājušajā nedēļā rīkojusi šaušanas mācības Peipusa ezerā vien dažu kilometru attālumā no Igaunijas robežas, turklāt par tām iepriekš nav informējusi Igaunijas pusi, vēsta Igaunijas medijs “Postimees”.
Mācības notika 9. jūlijā, un to laikā raidītie šāvieni bija dzirdami arī Igaunijas teritorijā. Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs norādījis, ka šādas aktivitātes Peipusa ezerā nav ierastas.
“Krievijai nav bijušas darbības ar ieročiem Peipusa ezerā. No tāda viedokļa raugoties, tas ir kaut kas jauns,” sacīja ministrs.
Pevkurs neatklāja, kura Krievijas struktūra organizēja mācības, taču norādīja, ka Igaunijas pusei šī informācija ir zināma. Viņš pieļāva, ka mācību laikā varētu būt trenēta cīņa pret jūras droniem, jo Krievijas spēki šāvuši uz kustīgu mērķi ūdenī.
Pēc ministra teiktā, šādas aktivitātes varētu liecināt par Krievijas spēka struktūru satraukumu un vēlmi pārbaudīt dažādus scenārijus.
Arī Igaunijas iekšlietu ministrs Igors Taro uzsvēra, ka jebkādas militāras mācības robežas tuvumā ir jāuztver nopietni. Viņš norādīja, ka Krievijas pēdējā laika rīcība liecina par centieniem pārbaudīt situāciju pie robežas.
Igaunijas robežsardze apstiprināja, ka Krievijas puse par šīm mācībām iepriekš nav informējusi.
Vienlaikus robežsargi norādīja, ka situācija tiek nepārtraukti uzraudzīta.
Tikmēr Igaunijas amatpersonas aicina iedzīvotājus nepakļauties satraukumam par katru notikumu Krievijas pusē, tomēr saglabāt modrību.
Iepriekš ziņots arī par Krievijas izlūkošanas aerostata parādīšanos pie Narvas upes. Igaunijas amatpersonas norādīja, ka šādi objekti tiek izmantoti novērošanai, taču tie nerada tiešu apdraudējumu iedzīvotājiem.