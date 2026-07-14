Starpautiskās lidostas "Rīga" teritorija.
Novadu ziņas
Šodien 16:31
Pie Rīgas lidostas veikta satiksmes pārkārtošana
Pie Rīgas lidostas līdz 20. jūlijam ieviestas īslaicīgas satiksmes pārkārtošanas, kas saistītas ar "Rail Baltica" infrastruktūras būvdarbiem.
Kā vēsta Mārupes pašvaldība, izmaiņas ietekmēs Pilotu ielu un Torņa ielu, kā arī koriģēs pieeju P4 ilgtermiņa autostāvvietai un "airBaltic" mācību centram.
Satiksmes izmaiņas.
Satiksmes korekciju pārskats:
- Torņa ielā, nogrieznī no Muzeja ielas līdz Pilotu ielai, tiks atjaunota divvirzienu kustība. Šis solis paredzēts plūsmas uzlabošanai un ērtākai piekļuvei, īpaši sastrēgumu stundās.
- Pilotu iela, starp Torņa ielu un Ziemeļu ielu, kļūs par vienvirziena ielu virzienā uz Ziemeļu ielu, lai samazinātu konfliktpunktus un padarītu manevrus drošākus.
Piekļuve "P4" un "airBaltic" mācību centram
- Pārvietojoties pa "P133", uz "P4" un "airBaltic" mācību centru jānogriežas pa labo nobrauktuvi uz Torņa ielu, pēc tam jāturpina pa Pilotu ielu. Šāds maršruts palīdzēs izvairīties no liekiem apbraucieniem.
- Izbraucot no "P4" vai "airBaltic" mācību centra, jādodas pa Pilotu ielu Ziemeļu ielas virzienā, ņemot vērā jaunās vienvirziena kustības prasības.
Lūdzam autovadītājus un gājējus ievērot piesardzību, sekot ceļazīmēm un satiksmes norādēm, kā arī, ja nepieciešams, savlaicīgi ieplānot papildu laiku ceļam. Papildus aicinām iepazīties ar pagaidu shēmām tiešsaistē un uz vietas, jo darbu gaitā iespējamas īslaicīgas izmaiņas norobežojumos un kustības organizācijā.