Notrieca gājēju un aizbēga: Rīgā meklē motorollera vadītāju
Foto: Shutterstock
Ilustratīvs foto.
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Notrieca gājēju un aizbēga: Rīgā meklē motorollera vadītāju

Ziņu nodaļa

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Rīgā otrdien noticis ceļu satiksmes negadījums, kurā pagaidām nenoskaidrots motorollera vadītājs uzbraucis gājējai un pēc notikušā pametis negadījuma vietu, informē Valsts policija.

Notrieca gājēju un aizbēga: Rīgā meklē motorollera...

Negadījums noticis ap plkst. 14.30. Policija sākotnēji saņēmusi informāciju par sadursmi un patlaban turpina skaidrot notikušā apstākļus, kā arī meklē motorollera vadītāju.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informēja, ka izsaukums saņemts uz Dzirnavu ielu 100. Pēc mediķu palīdzības sniegšanas cietusī nogādāta ārstniecības iestādē stabilā stāvoklī.

Plašāka informācija par negadījuma apstākļiem un iesaistītajām personām pagaidām nav zināma.

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