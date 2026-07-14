Cīņa par vietām beigusies: divās Rīgas prestižākajās ģimnāzijās 10. klases jau pilnas
Rīgas Valsts 1. un Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā desmitās klases šim mācību gadam jau ir nokomplektētas, informēja Rīgas dome.
Arī vairākās citās galvaspilsētas skolās vietas 10. klasēs strauji piepildās. Tuvu klašu nokomplektēšanai ir Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rīgas Franču licejs, Rīgas 72. vidusskola, Rīgas 64. vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Valsts Āgenskalna ģimnāzija un Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija.
Kopumā Rīgas skolu 10. klasēs šobrīd uzņemti 3256 skolēni, bet vēl 518 pretendenti apstiprinājuši saņemtos uzaicinājumus.
Šogad uzaicinājumi nosūtīti 4581 unikālajam pretendentam jeb 86% no visiem pieteikušajiem skolēniem. Uzņemšana turpināsies tik ilgi, kamēr skolās būs brīvas vietas.
Šogad mācībām Rīgas vidusskolu 10. klasēs pieteicās 5332 skolēni. Kopumā saņemti 41 581 pieteikums, kas nozīmē vidēji 785 pieteikumus uz vienu izglītības iestādi.
Rīgā šogad plānots atvērt 10. klases 54 vidusskolās, tostarp sešās valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 mācību vietām.