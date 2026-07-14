Latvijā ražots skābais krējums ar krievisku nosaukumu mulsina pircējus: kur tas patiesībā ražots?
Viens no raidījuma "Bez Tabu" skatītājiem, izvēloties produktu, kas it kā ražots Latvijā, nolēma rūpīgāk izpētīt tā iepakojumu un vērsās raidījumā, jo tā arī nesaprata, kur patiesībā produkts ir izgatavots.
"Veikalā "Mix Markt" Deglava ielā pamanīju skābo krējumu ar visai neparastu nosaukumu – "Miločka". Cik saprotu, tas paredzēts eksportam uz Vāciju, taču uz iepakojuma ir uzlīmēta balta etiķete ar uzrakstu "Skābais krējums Zelta 20%", kurā norādīts, ka produkts ražots Jaunpils pienotavā Tukuma novadā," stāstīja skatītājs.
"Bez Tabu" žurnālisti piena produktu plauktā patiešām atrada minēto skābo krējumu. Uz iepakojuma redzams nosaukums krievu valodā, blakus ir teksts vācu valodā, savukārt kā izcelsmes valsts norādīta Latvija.
Ar slēpto kameru žurnālisti lūdza veikala darbiniekiem paskaidrot produkta izcelsmi. Viena pārdevēja apgalvoja, ka skābais krējums ražots Latvijā, taču kasiere kategoriski norādīja, ka tas neesot Latvijas produkts.
Uz iepakojuma kā ražotājs norādīta Jaunpils pienotava. Uzņēmuma pārstāvji atteicās no intervijas klātienē, skaidrojot, ka jautājumi par privātās preču zīmes nosaukumu, zīmola koncepciju un iepakojuma dizainu ir Vācijā reģistrētā zīmola īpašnieka kompetencē.
Jaunpils pienotavas pārstāvis Jānis Bertulsons skaidroja, ka attēlā redzamais produkts patiešām ir ražots Latvijā, Jaunpils pienotavā. Tas tiek izgatavots sadarbības partneriem Vācijā, kuriem pieder attiecīgais zīmols un kuri nosaka produkta nosaukumu, iepakojuma dizainu un marķējumu.
Viņš piebilda, ka šāds sadarbības modelis nav nekas neparasts – līdzīgi produkti ar šo pašu zīmolu tiek ražoti arī citās Eiropas Savienības valstīs, tostarp Polijā un, iespējams, arī Lietuvā.