Jauna kārtība jauniešiem: valsts aizsardzības dienestam varēs pieteikties vēl pirms pilngadības
Valdība otrdien atbalstīja grozījumus Valsts aizsardzības dienesta (VAD) likumā, kas paredz vairākas izmaiņas, tostarp iespēju jauniešiem brīvprātīgi pieteikties dienestam jau no 17 gadu vecuma.
Jaunā kārtība paredz, ka priekšreģistrāciju varēs veikt 17 gadus veci Latvijas pilsoņi, kuri 18 gadu vecumu sasniegs ne vēlāk kā sešus mēnešus pirms plānotā iesaukuma. Līdz šim daļa jauniešu šo iespēju zaudēja, jo pilngadību sasniedza pārāk vēlu, lai pagūtu pieteikties brīvprātīgi.
Aizsardzības ministrija uzsver, ka līdz pilngadības sasniegšanai priekšreģistrācija jauniešiem neradīs nekādas juridiskas saistības. Tās mērķis ir ļaut savlaicīgi plānot nākamos soļus pēc vidusskolas absolvēšanas.
Grozījumi paredz arī citas izmaiņas. Brīvprātīgie līdz veselības pārbaužu pabeigšanai varēs mainīt izvēlēto dienesta veidu, savukārt atsevišķiem Zemessardzes karavīriem un rezerves virsnieku programmas dalībniekiem būs iespēja pāriet uz 11 mēnešu dienestu.
Tāpat no VAD turpmāk plānots atbrīvot tos zemessargus, kuri jau piedalījušies starptautiskajās militārajās operācijās. Vienlaikus paredzēts samazināt maksimālo vecumu, līdz kuram svarīgu iemeslu dēļ var atlikt dienesta izpildi, – no 26 līdz 24 gadiem.
Izmaiņas skars arī sociālās garantijas. Ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem plānots kompensēt ne tikai ceļu uz Latviju, bet arī atpakaļceļu pēc dienesta beigām, kā arī segt izmitināšanas izmaksas veselības pārbaužu laikā.
Aizsardzības ministrija atgādina, ka jaunieši vecumā no 18 līdz 27 gadiem jau tagad var pieteikties valsts aizsardzības dienestam, lai to sāktu 2027. gada janvārī vai jūlijā.
Likuma grozījumi vēl būs jāpieņem Saeimai.