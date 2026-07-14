Eiropas iedzīvotāju skaits drīz sasniegs maksimumu. Pēc tam sāksies lejupslīde
Eiropas Savienības iedzīvotāju skaits turpinās pieaugt vēl tikai dažus gadus. Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra (JRC) jaunākajā ziņojumā prognozēts, ka maksimums tiks sasniegts 2029. gadā, pēc kā sāksies ilgstoša iedzīvotāju skaita samazināšanās.
Pašlaik Eiropas Savienībā dzīvo aptuveni 450,6 miljoni cilvēku. Paredzams, ka 2029. gadā šis skaits pieaugs līdz 453,3 miljoniem, bet pēc tam sāks pakāpeniski sarukt. Līdz 2100. gadam ES iedzīvotāju skaits varētu samazināties līdz 398,8 miljoniem, kas ir par 11,7% mazāk nekā prognozētajā maksimumā.
Pētnieki norāda, ka vienlaikus eiropieši dzīvo arvien ilgāk. Paredzamais dzīves ilgums 2024. gadā sasniedza 81,5 gadus, un līdz gadsimta beigām sievietes vidēji varētu nodzīvot vairāk nekā 90 gadus, bet vīrieši – vairāk nekā 86 gadus.
Tomēr ilgāks mūžs nozīmē arī strauju sabiedrības novecošanos. Ja šobrīd aptuveni katrs piektais ES iedzīvotājs ir vismaz 65 gadus vecs, tad līdz 2050. gadam šajā vecuma grupā būs jau gandrīz katrs trešais.
Eksperti brīdina, ka šādas demogrāfiskās pārmaiņas radīs arvien lielāku spiedienu uz darba tirgu, veselības aprūpes un sociālās aprūpes sistēmām, kā arī pensiju nodrošināšanu. Vienlaikus pieaugs pieprasījums pēc precēm un pakalpojumiem, kas pielāgoti senioriem.
Eiropas Komisijas komisāre Dubravka Šuica uzsver, ka Eiropa dzīvo ilgāk un veselīgāk nekā jebkad agrāk, taču sabiedrības novecošanās būtiski mainīs ekonomiku un darba tirgu. Viņasprāt, valstīm jau tagad jāmeklē risinājumi, lai demogrāfiskās pārmaiņas pārvērstu par iespēju, nevis problēmu.
Ziņojumā arī secināts, ka migrācija var palīdzēt mazināt darbaspēka trūkumu, taču tā viena pati nespēs pilnībā kompensēt sabiedrības novecošanās radītās sekas. Savukārt pētnieki aicina vairāk izmantot esošo darbaspēka potenciālu, jo aptuveni piektā daļa darbspējīgā vecuma eiropiešu pašlaik nav iesaistīti darba tirgū, bet ap astoņiem miljoniem jauniešu ne strādā, ne mācās.