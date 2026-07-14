FOTO: Rīgas muitas noliktavā uziet 330 kilogramus marihuānas, aiztur četrus cilvēkus
Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes amatpersonas jūnijā kādā muitas noliktavā Rīgā atklāja 330 kilogramus marihuānas. Saistībā ar šo lietu aizturētas četras personas, kuras tiek turētas aizdomās ne tikai par narkotiku kontrabandu, bet arī par Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanu.
Krava tika atklāta muitas kontroles laikā, kad narkotisko vielu meklēšanā apmācīts dienesta suns pievērsa pastiprinātu uzmanību vairākām kartona kastēm. Tās atverot, muitas amatpersonas konstatēja iepakojumus ar marihuānu. Kopumā 24 kastēs atradās 330 kilogrami narkotisko vielu (kopējais svars ar iepakojumu).
Pēc atraduma Nodokļu un muitas policija nekavējoties sāka kriminālprocesu. Izmeklēšanā noskaidrots, ka ar iespējamo noziedzīgo nodarījumu saistīts Latvijas pilsonis, kurš jau iepriekš bija nonācis likumsargu redzeslokā. Viņš tiek turēts aizdomās par dalību organizētā grupā, kas ilgstoši nodarbojusies ar kravas vilcēju un piekabju realizāciju Krievijā, apejot Eiropas Savienības noteiktās sankcijas.
Kriminālprocesa ietvaros Rīgā un Liepājā veiktas deviņas kratīšanas aizturēto personu dzīvesvietās un birojos. To laikā izņemti dokumenti un datu nesēji, kā arī arestēta manta, tostarp 20 transportlīdzekļi, kas bija reģistrēti uz dažādu uzņēmumu vārda.
Visas četras aizturētās personas ir Latvijas pilsoņi.
Kriminālprocess sākts par narkotisko vielu kontrabandu un starptautisko sankciju pārkāpšanu. Par šādiem noziedzīgiem nodarījumiem likums paredz brīvības atņemšanu līdz pat 12 gadiem.
Izmeklēšana turpinās, un plašāku informāciju Nodokļu un muitas policija šobrīd izmeklēšanas interesēs nesniedz.
Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.