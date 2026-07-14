Atrastas piektdien Daugavā iekritušā LDz darbinieka mirstīgās atliekas.
Sabiedrība
Šodien 14:40
Atrastas piektdien Daugavā iekritušā LDz darbinieka mirstīgās atliekas
Otrdien pēcpusdienā Zaķusalā atrastas piektdien Daugavā pazudušā AS "Latvijas dzelzceļš" darbinieka mirstīgās atliekas, Latvijas Sabiedriskajam medijam apstiprināja Valsts policija.
Traģiskais negadījums notika piektdien, 10. jūlijā, dienas pirmajā pusē, kad uzņēmuma darbinieks iekrita Daugavā. Pēc negadījuma viņa meklēšanā tika iesaistīti glābēji un ūdenslīdēji, tomēr tajā pašā dienā pēcpusdienā meklēšanas darbi tika pārtraukti.
AS "Latvijas dzelzceļš" apstiprināja, ka negadījumā iesaistīts uzņēmuma darbinieks, taču plašākus komentārus par notikušo nesniedz, jo joprojām tiek skaidroti negadījuma apstākļi.
Tikmēr Valsts darba inspekcija ir sākusi pārbaudi, lai noskaidrotu traģēdijas cēloņus, tostarp vērtētu, vai darba vietā tika ievērotas darba aizsardzības prasības.
Valsts darba inspekcijas dati liecina, ka šogad darba vietās dzīvību zaudējuši jau 14 cilvēki, un bojāgājušo skaits turpina pieaugt.