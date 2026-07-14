Cēsu novads ar humoru vēršas pie stādu zagļiem.
Novadu ziņas
Šodien 13:06
"Ja paņēmāt mūsu puķes, vismaz pasakiet!" Cēsu novads ar humoru vēršas pie stādu zagļiem
Cēsu novada pašvaldība ar humoru, taču vienlaikus nopietni, vērsusies pie cilvēkiem, kuri no publiskajiem apstādījumiem aiznes puķes un stādus.
Pašvaldība norāda, ka teju pēc katras nedēļas nogales nākas secināt – daļa novada apstādījumu atradusi "jaunas mājas".
"Ja esat kādu no stādiem paņēmuši, dodiet ziņu – labprāt pastāstīsim, kā tos pareizi laistīt un mēslot, lai tie tik ātri nenovīst!" ar ironiju raksta Cēsu novada pārstāvji.
Vienlaikus pašvaldība atgādina, ka situācija nav tikai joks. Novadā darbojas videonovērošanas kameras, un par stādu zādzību var tikt piemērota administratīvā atbildība.
"Iegādāties stādus pašiem būs gan vienkāršāk, gan lētāk," uzsver pašvaldība.
Cēsu novads aicina iedzīvotājus cienīt apkārtējo vidi un novērtēt darbu, ko ik dienu iegulda apstādījumu veidotāji, lai pilsēta un novads būtu sakopti, krāšņi un ziedoši ikvienam.