Valmieras novadu apmeklē Ukrainas delegācija - pārrunā turpmāko sadarbību
Piektdien, 10. jūlijā, Valmieras novada pašvaldību apmeklēja Šeptickas pašvaldības delegācija no Ukrainas pilsētas mēra vietnieka Volodimira Kovaļa vadībā.
Vizītes mērķis bija stiprināt abpusējās pašvaldību saites, pārrunāt līdzšinējos atbalsta projektus un vienoties par turpmāko sadarbību.
Pašvaldības delegācijai pievienojās arī Ukrainas Valsts ārkārtējo situāciju dienesta Ļvivas apgabala galvenās pārvaldes 4. valsts ugunsdzēsības un glābšanas vienības 33. valsts ugunsdzēsības un glābšanas daļas priekšnieks Romans Kiss. Matīšu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība jau kopš 2022. gada aktīvi sadarbojas ar Šeptickas ugunsdzēsības daļu, sniedzot praktisku palīdzību un nodrošinot pieredzes apmaiņu.
Vizītes laikā pašvaldībā puses pārrunāja civilās aizsardzības sistēmu pilnveidošanu, kā arī ekonomisko attīstību un investīciju piesaistes jautājumus. Sarunās piedalījās Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks civilās aizsardzības, drošības un sociālajās lietās Ričards Gailums un Civilās aizsardzības nodaļas vadītājs Dmitrijs Oreškins. Pašvaldības pārstāvjiem diskusijās pievienojās arī Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Oksana Kiriļuka un Matīšu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas priekšsēdētājs Dzintars Robulis.
Pēc oficiālajām sarunām viesi iepazina Valmieras novada infrastruktūru un iestāžu praktisko darbu. Delegācija apmeklēja Valmieras muzeja ekspozīciju “de Woldemer”, Vidzemes slimnīcu un pašvaldības policiju, lai klātienē pārrunātu sabiedriskās kārtības uzturēšanas praksi un drošības risinājumus novadā.
Sestdien, 11. jūlijā, Šeptickas pilsētas pārstāvji piedalījās Matīšu brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības 120 gadu jubilejas svinībās.