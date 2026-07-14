Valkas pagastā aizvadītas tradicionālās sporta spēles - uzvarētājus šķīra tikai divi punkti
Piedaloties astoņām azartiskām un saliedētām komandām aizvadītas 24.Valkas pagasta sporta spēles.
Tajās pēc startiem 10 netradicionālās sporta, izveicības un attapības disciplīnās kā labākos sevi apliecināja komanda “Neraudi, susuriņ!” – Marta Empele, Kristīne Mergina, Marta Konopacka, Mare Andrējeva-Empele, Ilmārs Andrējevs-Empelis, Raivis Kauliņš, Aleksandrs Alans Kalniņš un Emīls Kalniņš.
Tikai par diviem punktiem atpaliekot no uzvarētājiem, godpilno otro vietu izcīnīja ilggadējie sporta spēļu dalībnieki – vienmēr smaidīgā un dzīvespriecīgā komanda “Veri Nais”. Tās sastāvā startēja Sandijs Dudelis, Nauris Konstants, Dins Demidočkins, Lauris Lūsis, Aivita Dudele, Oksana Konstante, Anete Plūme un Ieva Pope.
Godalgoto trijnieku noslēdza allaž spēcīgā komanda “4x4 dalīts uz 2” – Ainārs Zandersons, Kristaps Polakens, Reinis Kruška, Edvīns Zandersons, Alise Kruška, Vita Zandersone, Olita Zandersone un Lolita Vītola.
Īpašs prieks un gandarījums par jauniešu komandu “Bezdarbnieki” un “Nindzjas” apņēmību un drosmi stāties pretī pieaugušajiem. Kā arī patīkamu pārsteigumu sagādāja trīs komandu atgriešanās sacensībās – “Vitamīns D”, “Pandas” un komanda no Valgas “No Limits”.