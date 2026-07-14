Valmieras novadā uzsāk vērienīgu laikmetīgās kultūras attīstības projektu
Valmieras novadā tiek uzsākts jauns laikmetīgās mākslas attīstības posms, trīs gadu garumā īstenojot projektu “KURTUVE: laikmetīgā kultūra ikvienam”. Projekts gan ļaus turpināt bijušās katlumājas Valmierā pārbūvi, veidojot laikmetīgās mākslas telpu “Kurtuve”, gan piedāvās partnerorganizāciju programmu attīstību ar pārliecību, ka laikmetīgā kultūra ir būtisks sabiedrības saliedētības, labklājības un reģionālās attīstības resurss.
“Nozīmīgu ieguldījumu Kurtuves attīstībā sniedza Valmieras teātris, kas apliecināja, ka šai kultūrtelpai ir potenciāls, un Eiropas Savienības fonda atbalsts ļaus mums turpināt nozīmīgās pārmaiņas Valmieras novada kultūras dzīvē. Mēs varēsim turpināt Kurtuves attīstību divos savstarpēji cieši saistītos virzienos – ēkas pārbūvē un satura veidošanā. Vienlaikus ar ēkas pārbūvi trīs sadarbības partneru – Valmieras vasaras teātra festivāla, biedrības “Orbīta” un biedrības “Latvijas dejas informācijas centrs” – sagatavotajās programmās būs aicināts iesaistīties ikviens interesents dažādās vietās Valmieras novadā. Projekta pamatā ir kopienas iesaiste un kultūras pieejamības stiprināšana – iedzīvotājiem līdzdarbojoties un iesaistoties kultūras norisēs, kultūra kļūst par būtisku resursu iedzīvotāju labklājības veicināšanā un reģionālajā attīstībā,” par ieceri stāsta Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
“Kurtuve nekad nav bijusi stāsts tikai par telpu, bet par cilvēkiem, līdzradīšanu un pakāpenisku laikmetīgās mākslas ienākšanu kopienu ikdienā. Kurtuvi visprecīzāk raksturo vārds “process” – ejot cauri vairākām attīstības fāzēm un veidojoties par laikmetīgās mākslas telpu, šo pieeju mums ir būtiski saglabāt arī turpmāk. Projekta “KURTUVE: laikmetīgā kultūra ikvienam” programmas saturs veidots trīs līmeņos, partnerorganizācijām mijiedarbojoties ar vietējām kopienām, apkārtējo vidi un pašu Kurtuvi. Līdz būvdarbu noslēgumam saturs tiks mērķtiecīgi attīstīts ārpus jaunās telpas, stiprinot kopienu un profesionāļu kapacitāti. Tādējādi, atklājot Kurtuvi, laikmetīgā māksla jau būs kļuvusi personīga un organiski iekļausies vietējo iedzīvotāju pieredzē, vienlaikus paverot iespējas tās attīstībai plašākā perspektīvā,” papildina Liene Jakobsone, Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāja.
Bijušās katlu mājas pārbūve un universālais dizains
Pārbūves projektā paredzēts interjerā saglabāt industriālās arhitektūras liecības un materiālu tekstūras, savukārt ēkas fasādes risinājums tiks veidots, respektējot ēkas funkciju un vietas kontekstu. Nozīmīgs jaunievedums būs stiklots vestibils, kas integrēts ap vēsturisko skursteni.
Projektā plānota telpu pārbūve, jumta siltināšana, inženierkomunikāciju un lietusūdens sistēmu nomaiņa, vieda ventilācija ar rekuperāciju un akustiskie risinājumi. Īpaša uzmanība veltīta universālajam dizainam (LVS EN 17210:2021) – visas pamatfunkcijas tiks organizētas ēkas pirmajā stāvā, kur orientēšanos telpā un informācijas uztveri personām ar funkcionāliem traucējumiem atvieglos speciālas vadulas un akustiskās cilpas.
Trīs partnerorganizāciju programmas
Projekta “KURTUVE: laikmetīgā kultūra ikvienam” laikā tiks īstenotas trīs partnerorganizāciju programmas:
• Biedrība “Orbīta” attīstīs rezidenču un kultūras programmu “Prakse” bijušajā Strenču doktorāta ēkā Strenču pilsētā. Mākslinieki no Latvijas reģioniem un ārvalstīm, sadarbojoties ar vietējo kopienu, veidos laikmetīgās mākslas procesus un publisko programmu Strenču apvienības teritorijā, kā arī citviet novadā. Rezidenču aktivitātes sāksies šī gada jūlijā un turpināsies visu projekta īstenošanas laiku. Pirmais programmas rezidējošais mākslinieks būs Reinis Dzudzilo, kurš strādās kopā ar VSIA “Strenču psihoneiroloģiskās slimnīca” pacientiem un darbiniekiem.
• Biedrības “Latvijas dejas informācijas centrs” programma “Dejas māja nāk” attīsta laikmetīgās dejas pieejamību un izpratni, veidojot ilgtermiņa auditoriju un stiprinot vietējo iedzīvotāju līdzdalību. Kopš 2025. gada Kurtuvē tiek īstenots “Dejas mājas” pilotprojekts, kas paredz pakāpenisku attīstību līdz ar ēkas pārbūvi un turpmāku darbību jaunajā telpā, apvienojot izglītības, rezidenču un starptautisku viesmākslinieku programmas. Laikmetīgās dejas norišu cikls turpmāk norisināsies reizi mēnesī, un to 28. jūlijā atklās starptautiski augsti novērtētā izrāde no Lietuvas “Clap & Slap”. Savukārt plašāka iepazīšanās ar programmu turpināsies augustā.
• Valmieras vasaras teātra festivāla programma “KUR? TUVĀK” fokusēsies uz kultūras profesionāļu kapacitātes stiprināšanu darbā ar bērniem un jauniešiem reģionālajā vidē, attīstot prasmes laikmetīgās kultūras radīšanai ārpus galvaspilsētas – reģionos. Programmas īstenošana tiks uzsākta 2027. gada sākumā, attīstot laikmetīgās skatuves mākslas izrāžu programmu.
Pieejamība kā centrālā vērtība
Jāizceļ, ka projekta “KURTUVE: laikmetīgā kultūra ikvienam” centrālais princips ir pieejamība – fiziska, emocionāla un finansiāla. Programmas īstenošanā mērķtiecīgi tiks iesaistīti bērni, jaunieši, seniori, cilvēki ar funkcionāliem traucējumiem, mazākumtautību pārstāvji, imigranti un attālu novada teritoriju iedzīvotāji. Programma paredz biļešu atlaides, bezmaksas aktivitātes un citus pieejamības risinājumus, lai kultūras norisēs varētu iesaistīties pēc iespējas plašāks sabiedrības loks. Savukārt visos projekta līmeņos – ēkas pārbūvē, programmu saturā un komunikācijas materiālos – tiks iesaistīts vides un satura pieejamības konsultants, nodrošinot profesionālu pieejamības risinājumu izvērtējumu un ieviešanu.
Par Kurtuvi
Ideja bijušo katlu māju Valmieras centrā pārveidot par laikmetīgās mākslas telpu radās, Valmierai kandidējot Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam 2020.–2022. gadā. Pēc teātra iniciatīvas, ieilgstot Valmieras teātra ēkas pārbūvei, 2022. gada vēlā rudenī tā kļuva par teātra pagaidu mājvietu, pateicoties Kultūras ministrijas, Valmieras novada pašvaldības un Valmieras teātra finansējumam un sadarbībai. Tā kļuva arī par lielisku piemēru vairāku institūciju kopdarbam, kas ļāva mazāk nekā trīs mēnešu laikā nesen funkcionējušu katlu māju pārbūvēt un pielāgot teātra vajadzībām, saglabājot ēkas industriālo raksturu, vienlaikus iezīmējot Kurtuves kā laikmetīgās kultūras telpas attīstības sākumu. Šobrīd tur skatāmas Valmieras teātra izrādes, Kurtuvē piedzīvoti Valmieras vasaras teātra festivāla notikumi, notikušas izstādes, performances un sarunas, un savu vietu tajā pamazām rod arī laikmetīgā deja.
Laikmetīgās mākslas telpa “Kurtuve” iekļuva prestižās “Jaunā Eiropas Bauhaus” (NEB) balvas 2025 finālā kategorijā “Piederības sajūtas atjaunošana”. No vairāk nekā 700 pieteikumiem tas bija vienīgais projekts no Latvijas, kas izcēlās ar veiksmīgu industriālā mantojuma pārbūvi un sabiedrības iesaisti. 2023. gada Latvijas Arhitektūras gada balvā Fināla žūrijas īpašo atzinību ieguva process “Valmieras Kurtuve”. Savukārt Latvijas Dizaina gada balvas 2025 finālā iegūta atzinība kategorijā “Vides dizains” par interaktīvo instalāciju – rotaļu laukumu bērniem “Rotaļu skatuve” Valmierā.