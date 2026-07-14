Policija sagrauj kibernoziedznieku grupējumu, kas ar svešām identitātēm atmazgāja teju 1,5 miljonus eiro
Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes 1. nodaļa pabeigusi izmeklēšanu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu vairāk nekā 1,4 miljonu eiro apmērā organizētā grupā.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka organizētās grupas dalībnieki ieguva citu personu identitātes, lai nelikumīgi izmantotu virtuālās valūtas un maksājumu pakalpojumus.
Organizētās grupas vadītājs koordinēja pārējo grupas dalībnieku darbības, nolūkā izmantot trešo personu kontus legalizācijas darbībām. Organizatora uzdevumā, izmantojot trešo personu datus, tostarp e-pasta adreses un personu apliecinošus dokumentus, tika izveidoti vairāki virtuālās valūtas konti, kā arī tiem piesaistītas maksājumu kartes, apzinoties, ka šīs personas nebūs patiesie kontu un tajos esošo līdzekļu labuma guvēji. Konti tika nodoti organizētās grupas vadītāja rīcībā, kurš tālāk tos izmantoja virtuālās valūtas līdzekļu pārskaitījumiem un darījumiem lielā apmērā, kurus izpildīja organizētās grupas dalībnieki.
Izmantojot minētos kontus, tika veiktas legalizācijas darbības ar virtuālās valūtas līdzekļiem ne mazāk kā 1 497 062 eiro vērtībā. Šī summa atbilst 1 731 802,32 virtuālās valūtas vienībām.
Noziegums tika atklāts starptautiskās operācijas “SIM Cartel” ietvaros, kurai tika izveidota Starptautiskā kopīgā izmeklēšanas grupa (JIT), apvienojot Latvijas, Austrijas un Igaunijas izmeklēšanas iestāžu un prokuratūras pārstāvjus, ko atbalsta un koordinē Eiropas Savienības tiesībaizsardzības un tiesu sadarbības aģentūras Eiropols un Eirojust. Starptautiskā sadarbība nodrošināja efektīvu pārrobežu informācijas apmaiņu un pierādījumu iegūšanu organizētās grupas saukšanai pie kriminālatbildības nepilu sešu mēnešu laikā pēc personu aizturēšanas.
Pirmstiesas izmeklēšanas laikā diviem organizētās grupas dalībniekiem tika piemērots apcietinājums. Viens no tiem Latvijā tika aizturēts un apcietināts uzreiz pēc soda izciešanas Igaunijā, kur persona bija atzīta par vainīgu citos sabiedrībai bīstamos noziegumos. Arī minētā izmeklēšana Igaunijā tika veikta starptautiskās operācijas “SIM Cartel” ietvaros, sadarbojoties Latvijai, Igaunijai un Austrijai.
2026. gada 8. jūnijā Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurors izdalīto kriminālprocesu nosūtīja Ekonomisko lietu tiesai, kurā trīs personas tiek apsūdzētas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu lielā apmērā organizētā grupā. Viens no apsūdzētajiem joprojām atrodas apcietinājumā.
Šajā kriminālprocesā nav noskaidrots konkrēts sākotnējais noziedzīgais nodarījums, kura rezultātā iegūti legalizētie līdzekļi. Tādēļ lieta kvalificēta kā autonomas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas lieta jeb “stand alone” gadījums.
Valsts policija turpina atklāt un izmeklēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas gadījumus, cieši sadarbojoties ar starptautiskajiem partneriem. Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.