Būt kopā ar Latgali: LNSO aicina klausītājus no visas Latvijas uz vērienīgu mūzikas festivālu Rēzeknē
Turpinot īstenot misiju “klasiskās mūzikas pieejamība visā Latvijā”, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris (LNSO) 29. un 30. augustā jau piekto reizi sadarbībā ar Latgales vēstniecību GORS aicina uz festivālu “LNSO vasarnīca”.
Divu dienu laikā klausītājiem būs iespēja piedzīvot daudzveidīgu programmu – koncertuzvedumu bērniem, simfoniskās mūzikas meistardarbus, atraktīvu kamermūzikas programmu ar jaundarba pirmatskaņojumu un koncertu, kas veltīts Raimonda Paula daiļradei.
Festivālu sestdien, 29. augustā, plkst. 15.00 atklās koncertuzvedums bērniem “Pirmais koncerts pasaulē”. Tas aicinās bērnus no četru līdz septiņu gadu vecumam doties muzikālā ceļojumā uz akmens laikmetu, kur stāsts par akmeņiem, kopā būšanu un muzicēšanu ļaus iepazīt senos laikus un piedzīvot vienu no lielākajiem atklājumiem cilvēces vēsturē. Aktieris Matīss Ozols un mūziķi Alise Gavare, Indulis Cintiņš, Artūrs Bērziņš un Elīna Endzele kopā ar komponista Ernesta Mediņa mūziku radīs aizraujošu piedzīvojumu, kas parādīs, cik liels prieks ir muzicēt kopā.
Tās pašas dienas vakarā plkst. 18.00 LNSO diriģenta Andra Pogas vadībā uz Lielās zāles skatuves atskaņos divus spilgtus simfoniskās mūzikas opusus. Solista lomā Latvijā atgriezīsies viens no spožākajiem jaunās paaudzes igauņu vijolniekiem Hanss Kristians Āviks, interpretējot Semjuela Bārbera Vijolkoncertu. Savukārt koncerta otrajā daļā izskanēs Gustava Mālera monumentālā Septītā simfonija – darbs, kas Latvijas koncertdzīvē skan īpaši reti un pēdējo reizi mūsu valstī atskaņots vien 1999. gadā.
“Esam ļoti priecīgi festivālu “LNSO vasarnīca” jau piekto reizi rīkot sadarbībā ar Latgales vēstniecību GORS Rēzeknē! Šajos gados esam pārliecinājušies, ka Latgalē ir ieinteresēti un atsaucīgi klausītāji, kuri novērtē mūsu piedāvātos koncertus. Zinot, ka esam ļoti gaidīti, 250 km lielais attālums liekas itin viegli pieveicams! Un apstākļos, kad Latgales reģionu īpaši skar ģeopolitiskās situācijas izaicinājumi, vēlamies būt solidāri ar turienes iedzīvotājiem un aicinām arī klausītājus no visas Latvijas mums pievienoties!” Sadarbību ar GORS komentē LNSO direktore Indra Lūkina.
Festivāla otrajā dienā, 30. augustā, plkst. 14.00 klausītāji aicināti uz kamermūzikas koncertu “Baroks un tango”, kur uz skatuves satiksies klavesīniste Ieva Saliete, akordeonists un bandoneonists Artūrs Noviks, flautiste Maija Zandberga, vijolnieks Sandis Šteinbergs, fagotists Jānis Semjonovs un kontrabasists Oskars Bokanovs. Programmā līdzās Georga Filipa Tēlemaņa un Astora Pjacollas mūzikai skanēs arī latviešu komponista Edgara Cīruļa jaundarbs, radot īpašu satikšanos starp baroka eleganci, tango un mūsdienu latviešu mūziku.
Festivālu 30. augustā plkst. 17.00 Latgales vēstniecībā GORS noslēgs koncerts “Skan Raimonds Pauls”, kurā LNSO, Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” un Latvijas Radio bigbends diriģenta Māra Sirmā vadībā atskaņos maestro Raimonda Paula populārākās melodijas īpašās aranžijās. Koncertā piedalīsies solisti Aija Vītoliņa un Daumants Kalniņš, kā arī pianists Matīss Žilinskis.
““LNSO vasarnīca” ik reizi pārsteidz ar jaunām programmām un sadarbībām. Mēs ļoti novērtējam LNSO ieguldījumu koncertprogrammu veidošanā jaunajai paaudzei, tāpat arī citās aktivitātēs, kas paredzētas festivāla apmeklētājiem – darbošanās meistarklasēs, ekskursijas u.c. Mēs ļoti priecājamies, ka ik reizi festivālā piedalās arī Rēzeknes mūziķu kolektīvi, amatierkoru vai bērnu koru dalībnieki. Arī šogad 30. augusta koncertā kopā ar LNSO, Valsts Akadēmisko kori “Latvija” un Latvijas Radio bigbendu diriģenta Māra Sirmā vadībā uzstāsies MIKC Latgales Mūzikas un mākslas vidusskolas bērnu kora un Rēzeknes sākumskolas zēnu kora dalībnieki,” par sadarbību ar LNSO un festivālu stāsta Latgales vēstniecības GORS vadītāja Ilona Rupaine.
Festivāls “LNSO vasarnīca” ir kļuvis par neatņemamu vasaras koncertdzīves notikumu Latgalē, ik gadu pulcējot dažādu paaudžu klausītājus. Šī gada programma piedāvās iespēju gan pašiem mazākajiem piedzīvot savu pirmo koncertu, gan klasiskās mūzikas cienītājiem baudīt izcilus simfoniskās un kamermūzikas atskaņojumus, kā arī sadzirdēt latviešu leģendas Raimonda Paula mūziku viņa daiļradei veltītā koncertā.
“LNSO vasarnīcu” rīko LNSO sadarbībā ar Latgales vēstniecību GORS. Festivālu finansiāli atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
Biļetes iespējams iegādāties “Biļešu paradīzes” kasēs un tiešsaistē, kā arī Latgales vēstniecības GORS biļešu sistēmā. Domājot par klausītājiem, kuri festivāla laikā vēlas ilgāk uzturēties Rēzeknē un piedzīvot vairākus koncertus, pieejami arī izdevīgi koncertu biļešu abonementi. Aktuālajiem LNSO notikumiem aicinām sekot LNSO mājaslapā https://www.lnso.lv/, kā arī orķestra Facebook lapā https://www.facebook.com/LNSO.lv.