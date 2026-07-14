Spēcīgā vētra Rēzeknes novadā atstāj pamatīgus postījumus.
Sabiedrība
Šodien 10:26
Spēcīgā vētra Rēzeknes novadā atstāj pamatīgus postījumus - mežos izgāzti koki
Svētdienas pēcpusdienā Rēzeknes novadu skārusi lokāli spēcīga vētra, kas vietām radījusi būtiskus postījumus mežos. Vējgāzes skārušas arī AS "Latvijas valsts meži" (LVM) apsaimniekotās teritorijas Rēznas un Rušonas mežierīcības iecirkņos.
Pašlaik apzināti vētras radītie bojājumi aptuveni 1500 kubikmetru apjomā. Spēcīgās vēja brāzmas izgāzušas un nolauzušas kokus, vietām bloķējot meža ceļus un stigas.
LVM speciālisti turpina teritoriju apsekošanu, lai novērtētu postījumu apmēru un prioritāri organizētu meža ceļu atbrīvošanu un drošības pasākumus. Pēc apsekošanas tiks plānoti turpmākie bojāto audžu sakopšanas darbi.
LVM aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību, uzturoties vētras skartajās meža teritorijās, jo bojātie koki un to zari var radīt papildu apdraudējumu.