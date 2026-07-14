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Šodien 09:59
Mūžībā devies ilggadējais Daugavpils svarcelšanas treneris Igors Očkurovs
Mūžībā devies ilggadējais Daugavpils svarcelšanas treneris un sporta pedagogs Igors Očkurovs, informēja Daugavpils Izglītības, jaunatnes un sporta pārvaldē.
Savas profesionālās darbības laikā Očkurovs izaudzinājis vairākas svarcēlāju paaudzes, sekmējot jauno sportistu augstus sasniegumus gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā. Pašvaldības pārvaldē uzsver, ka trenera ieguldījums Daugavpils un Latvijas sporta attīstībā ir bijis ļoti nozīmīgs.
Daugavpils Izglītības, jaunatnes un sporta pārvalde pauž līdzjūtību Očkurova ģimenei, tuviniekiem, kolēģiem, audzēkņiem un visai Latvijas svarcelšanas kopienai.
Atvadīšanās no Očkurova notiks šodien, 14. jūlijā, no plkst. 13.00 līdz 14.00 Daugavpilī, Pareizticīgo kapličā, 18. novembra ielā 214.